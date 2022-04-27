1.92 مليار درهم سيولة التداول في أسواق الأسهم المحلية

المصدر: مدحت السويفي - دبي

تباين أداء أسواق المال المحلية في ختام جلسة اليوم، ليتراجع سوق أبوظبي هامشياً، مقابل ارتفاع سوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم المحلية زخماً من السيولة خلال تداولات اليوم، متجاوزة 1.92 مليار درهم، بحجم تداولات 390.74 مليون سهم، من خلال تنفيذ 15.58 ألف صفقة.

وتفصيلاً، أغلق مؤشر سوق دبي المالي، تعاملاته أمس، على ارتفاع طفيف، بواقع 21.8 نقاط، ليغلق عند مستوى 3687.69 نقطة. واستحوذ سهم إعمار العقارية على أكثر من ربع سيولة التداول في سوق دبي المالي، مقتنصاً نحو 26.05% من سيولة الأسهم في نهاية تعاملات أمس.

وسجل السوق مكاسب سوقية في جلستين بنحو 3.1 مليار درهم منها 1.3 مليار درهم في جلسة أمس لتصل الرسملة السوقية إلى 586.9 مليار درهم.

وبنهاية التعاملات، نفذ سهم «إعمار العقارية» تداولات بقيمة 121.35 مليون درهم متصدراً الأسهم في سوق دبي المالي، من حيث قيمة التداول، فيما تصدر سهم ديوا من حيث أحجام التداول من خلال تنفيذ 29.65 مليون سهم.

وتحول أداء سهم «ديوا» الصاعد في مستهل الجلسة، ليهبط في نهاية التعاملات بنسبة هامشية عند مستوى 2.82 درهم. وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي نحو 465.78 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 158.39 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7.27 ألف صفقة.

واستحوذ سهم بنك دبي الإسلامي، على سيولة بقيمة 93 مليون درهم، كما استحوذ سهم شركة ديوا على 83.16 مليون درهم. وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة قدرت بنحو 0.59 % عند مستوى 3687.69 نقطة، تزامناً مع صعود إعمار العقارية بنسبة 0.47%، وديار للتطوير بنسبة 0.21%، وارتفاع الاتحاد العقارية بنحو 1.75%، وصعود إعمار للتطوير بنسبة 1.01 %. وارتفاع دبي الإسلامي بنسبة 0.79%، وارتفاع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.66 %، وارتفاع أملاك للتمويل بنسبة 1.39%، فيما تراجع مصرف عجمان بنسبة 0.5%.

وحقق سوق دبي المالي مكاسب سوقية يومية بقيمة 1.3 مليار درهم ليرفع بذلك مكاسبه السوقية إلى 3.1 مليار درهم في جلستين إلى 586.9 مليار درهم. وفي سوق أبوظبي، تراجع مؤشر سوق «أبوظبي فوتسي للأوراق المالية» في ختام جلسة أمس، بنسبة 0.127 % عند مستوى 10006 نقاط .

وجاء أداء السوق بالتزامن مع ارتفاع سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.27%، والدار العقارية بنسبة 3.1% ليواصل ارتفاعاته التاريخية التي يشهدها خلال الجلسات الماضية خاصة بعد إعلان الشركة نتائج أعمال قوية في الربع الأول من العام الحالي. وارتفع سهم أدنوك للتوزيع بنسبة 0.99%، وصعد غذاء بنسبة 2.72%. بينما تراجع سهم العالمية القابضة بنسبة 0.05%، وتراجع مجموعة اتصالات بنسبة 1.54% وانخفض سهم ملتيبلاي بنسبة 1.6%.

وتصدر سهم الدار العقارية الأسهم من حيث قيمة التداول منفذاً نحو 398.36 مليون درهم، يليه سهم العالمية القابضة بقيمة 299.19 مليون درهم، ثم أبوظبي الأول بقيمة 208.38 مليون درهم فيما تصدر الدار الأسهم من حيث أحجام التداول بنحو 70.98 مليون سهم.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي 1.46 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 232.35 مليون سهم من خلال تنفيذ 8.316 ألف صفقة.

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