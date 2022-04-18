أسواق المال المحلية تستقطب سيولة بقيمة 2.23 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - وام

استقطبت أسواق المال المحلية في أولى جلسات الأسبوع اليوم سيولة بقيمة 2.23 مليار درهم لحجم تداول أسهم بلغت 665.32 مليون سهم، مع ترقب لمزيد من السيولة والأرباح خلال الأيام القادمة والإعلان عن النتائج المالية للشركات والبنوك للربع الأول من العام الجاري.

وأغلق سوق أبو ظبي للأوراق المالية عند مستوى 9910.99 نقطة مستقطبا سيولة بقيمة 1.589 مليار درهم لحجم أسهم بلغ 368.33 مليون سهم بإجمالي صفقات بلغت 10.889 ألف صفقة.

وأغلق سوق دبي المالي عند مستوى 3587.33 نقطة مستقطبا سيولة تجاوزت 633 مليون درهم لحجم أسهم بلغ 296.99 مليون سهم بإجمالي صفقات بلغت 5.542 ألف صفقة، واستحوذ سهم "ديوا" على 56.5 % من السيولة المستقطبة في سوق دبي بقيمة 358.8 مليون درهم ونسبة 41% من حجم التداول بنحو 124.66مليون سهم.

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