2.1 مليار درهم سيولة التداول في أسواق الأسهم المحلية

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

تباين أداء أسواق المال الإماراتية في ختام جلسة أمس، ليتراجع سوق أبوظبي هامشياً، مقابل ارتفاع سوق دبي المالي في ثالث جلسات تداول سهم «ديوا». واجتذبت الأسهم المحلية زخماً من السيولة خلال تداولات أمس، متجاوزة 2.11 مليار درهم، بحجم تداولات 532.12 مليون سهم، من خلال تنفيذ 18.71 ألف صفقة.

وتفصيلاً، أغلق مؤشر سوق دبي المالي، تعاملاته أمس، على ارتفاع طفيف، بواقع 3 نقاط، ليغلق عند مستوى 3585 نقطة. واستحوذ سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) على أكثر من ثلث سيولة التداول في سوق دبي المالي، في ثالث جلسات تداول السهم، مقتنصاً نحو 35.8% من سيولة الأسهم في نهاية تعاملات أمس.

وبنهاية التعاملات، نفذ سهم «ديوا» تداولات بقيمة 238.21 مليون درهم متصدراً الأسهم في سوق دبي المالي، من حيث قيمة التداول، وكذلك تصدر الأسهم أيضاً من حيث أحجام التداول من خلال تنفيذ 85.80 مليون سهم.

وتحول أداء سهم «ديوا» الصاعد في مستهل الجلسة، ليهبط في نهاية التعاملات بنسبة هامشية عند مستوى 2.76 درهم. وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي نحو 665.196 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 240.07 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7.62 آلاف صفقة.

واستحوذ سهم شركة سوق دبي المالي، على سيولة بقيمة 28.62 مليون درهم، كما استحوذ سهم شركة إعمار العقارية على 150.13 مليون درهم.

وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة طفيفة، قدرت بنحو 0.07% عند مستوى 3584.98 نقطة، تزامناً مع صعود سهم عمان للتأمين 11%، وسهم الخليج للملاحة القابضة 3.3%، وسهم إعمار العقارية بنسبة 1.5%، وسهم دبي الإسلامي 1.45%.

فيما تراجع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.66%، وسهم سوق دبي المالي بنسبة 3.35%.

وتراجع سهم ديار للتطوير بنسبة 3.2%، وهبط الاتحاد العقارية بنحو 3.04%.

وفي سوق أبوظبي، تراجع مؤشر سوق «أبوظبي فوتسي للأوراق المالية» في ختام جلسة أمس، بنسبة 1.4% عند مستوى 9947 نقطة، بفعل تراجع سهم أبوظبي الأول بنسبة 3.25%، بعد إعلانه سحب العرض غير الملزم بشأن الاستحواذ على حصة الأغلبية في المجموعة المالية «هيرمس» المصرية.

ونزل سهم الدار العقارية بنسبة 0.96%، وانخفض «فرتيجلوب» بنسبة 2.3%، كما تراجع «ألفاظبي» بنسبة 0.37%، و«إشراق» بنحو 0.97%، و«العالمية القابضة» بنسبة 0.05%.

فيما ارتفع سهم «كيو القابضة» بنسبة 8.62%، بينما صعد «ملتيبلاي» بنسبة 0.57%.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي، 1.45 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 292.05 مليون سهم، من خلال تنفيذ 11.09 ألف صفقة.

وتصدر سهم «العالمية القابضة»، الأسهم من حيث قيمة التداول منفذاً نحو 284.376 مليون درهم، يليه سهم الدار العقارية بقيمة 282.812 مليون درهم، ثم أبوظبي الأول بقيمة 224.799 مليون درهم.

فيما تصدر «الدار» الأسهم، من حيث أحجام التداول بنحو 55.01 مليون سهم.

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