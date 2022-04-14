"ديوا" يجتذب أكثر من 35% من سيولة سوق دبي المالي اليوم

تباين أداء أسواق المال المحلية في ختام جلسة اليوم الخميس، ليتراجع سوق أبوظبي هامشياً مقابل ارتفاع سوق دبي المالي في ثالث جلسات بدعم من السيولة الكبيرة المرتبطة بسهم ديوا

واجتذبت الأسهم المحلية زخم من السيولة خلال تداولات اليوم متجاوزة 2.11 مليار درهم بحجم تداولات 532.12 مليون سهم من خلال تنفيذ 18.71 ألف صفقة.

وتفصيلا وفي سوق دبي المالي، نجح سهم هيئة كهرباء وماء دبي "ديوا" في اجتذاب أكثر من ثلث سيولة سوق دبي المالي في ثالث جلساته مقتنصا نحو 35.8% من سيولة الأسهم في نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وبنهاية تعاملات اليوم، نفذ سهم ديوا تداولات بقيمة 238.21 مليون درهم متصدراً أسهم دبي المالي من حيث قيمة التداول، وكذلك تصدر الأسهم أيضاً من حيث أحجام التداول من خلال تنفيذ 85.80 مليون سهم.



وتحول أداء سهم ديوا الصاعد في مستهل الجلسة ليهبط في نهاية التعاملات بنسبة هامشية 0.05% عند مستوى 2.76 درهم.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي نحو 665.196 مليون درهم بحجم تداول بلغ 240.07 مليون سهم من خلال تنفيذ 7.62 ألف صفقة.

وجاء سهم شركة سوق دبي المالي في المرتبة الثانية للأسهم من حيث اجتذاب السيولة بقيمة 28.62 مليون درهم، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنحو 150.13 مليون درهم.

وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة طفيفة قدرت بنحو 0.07% عند مستوى 3584.98 نقطة تزامنا مع صعود سهم عمان للتأمين 11% وسهم الخليج للملاحة القابضة 3.3% وسهم إعمار العقارية بنسبة 1.5% وسهم دبي الإسلامي 1.45%. فيما تراجع الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.66 % وسهم سوق دبي المالي بنسبة 3.35%، و تراجع ديار للتطوير بنسبة 3.2 % وهبط الاتحاد العقارية بنحو 3.04 %.

وفي أبوظبي، تراجع مؤشر سوق أبوظبي فوتسي للأوراق المالية في ختام جلسة يوم الخميس بنسبة 1.4% عند مستوى 9947 نقطة بفعل تراجع سهم أبوظبي الأول بنسبة 3.25% بعد إعلانه سحب العرض غير الملزم بشأن الاستحواذ على حصة الأغلبية في المجموعة المالية هيرمس المصرية.

ونزل سهم الدار العقارية بنسبة 0.96%، وانخفض فرتيجلوب بنسبة 2.3% تراجع ألفاظبي بنسبة 0.37% و تراجع إشراق بنحو 0.97%. كما تراجع العالمية القابضة هامشياً بنسبة 0.05%.

فيما ارتفع كيو القابضة بنسبة 8.62% بينما صعد ملتيبلاي بنسبة 0.57%. وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي 1.45 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 292.05 مليون سهم من خلال تنفيذ 11.09 ألف صفقة.

وتصدر سهم العالمية القابضة الأسهم من حيث قيمة التداول منفذاً نحو 284.376 مليون درهم، يليه سهم الدار العقارية بقيمة 282.812 مليون درهم، ثم أبوظبي الأول بقيمة 224.799 مليون درهم فيما تصدر الدار الأسهم من حيث أحجام التداول بنحو 55.01 مليون سهم.



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