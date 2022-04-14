الحمادي: تسهيلات المطوّرين ضرورية لمواصلة زخم مبيعات عقارات دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

طالب المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«الرواد للعقارات»، المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، إسماعيل الحمادي، المطورين بمواصلة تقديم التسهيلات والامتيازات للمستثمرين والمشترين من أجل الحفاظ على زخم المبيعات واستقطاب الجدد بعد الأداء القياسي في المبيعات المسجل في العام الماضي.

وأوضح أن «سوق دبي حيوية وجذابة للمستثمرين من مختلف دول العالم، لكن التسهيلات ضرورية، خصوصاً أن المدن المنافسة تسعى إلى اللحاق بدبي في استقطاب المستثمرين من خلال الامتيازات التي تمنح لهم، من ضمنها تخفيضات الأسعار والاعفاء من رسوم الخدمات أو التسجيل أو خطط الدفع تمتد لسنوات عدة بعد استلام الوحدة العقارية».

وقال الحمادي، إن «العام الماضي وبعد انطلاق (إكسبو 2020 دبي) سجلنا مراجعة بعض المطورين للتسهيلات المقدمة، مثل خطة السداد لعشر سنوات وغيرها»، لافتاً إلى أنه في السابق كان التبرير بـ«إكسبو دبي» الذي تمكن من تحفيز المستثمرين وتعزيز المبيعات، لكن الان وبعد الانتهاء من الضروري عودة تسهيلات المطورين وخطط السداد الطويلة الأمد في ظل السيولة الكبيرة لدى بنوك الدولة، وأيضاً في ظل الأعداد الجديدة التي دخلت لسوق دبي.

وأشار الحمادي إلى أن «الكثير من المقيمين في دبي متحفزون للشراء، خصوصاً الجدد الذين لم يمضِ عليهم سوى عامين أو أقل، وبالتالي الفرصة مناسبة لتحفيز هذه الفئة، فضلاً عن الفئة الجديدة التي دخلت السوق بعد (إكسبو 2020 دبي)»، لافتاً إلى أن زيادة زخم المبيعات يحفز السوق، ويمكن من تقليص الفائض العقاري، وبالتالي إتاحة الفرصة للمطورين لطرح مشروعات جديدة.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، حققت مبيعات العقارات قفزة كبيرة بلغت 128%، لتصل إلى 55.4 مليار درهم، وهي الأعلى في السنوات الثماني الأخيرة.

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