سهم «ديوا» يستحوذ على 58.5% من تداولات سوق دبي المالي

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.4% عند مستوى 3582 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 639 مليون درهم. وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسهم 13 شركة من أصل 29 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 12 شركة، وبقيت أربع على ثبات.

وأغلق سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) على تراجع بنسبة 2.1% عند 2.81 درهم، بعد مكاسب بـ15.7% في جلسة أول من أمس. ورغم هذا التراجع، لايزال سهم «ديوا» أعلى بنسبة 13.3% عن سعر الاكتتاب البالغ 2.48 درهم، وبلغت بذلك القيمة السوقية لأسهم الشركة 140.5 مليار درهم، كأكبر شركة مدرجة في السوق من حيث القيمة السوقية.

وتصدّر سهم «ديوا» التداولات قيمة وحجماً لليوم الثاني على التوالي، بقيمة 373.4 مليون درهم، تعادل 58.5% من قيمة التداولات الإجمالية في السوق، فيما بلغ حجم التداول على السهم نحو 131 مليون سهم، تشكل 39.6% من أحجام التداول في السوق.

ونجح السهم في أن يحجز لنفسه مكان الصدارة في قائمة الأسهم الكبيرة، بعد إدراج يُعد الأكبر في تاريخ أسواق المنطقة.

وأغلق سهم «إعمار العقارية» عند سعره السابق ستة دراهم، وبتداولات قاربت 13 مليون سهم.

وارتفع سهم «ديار للتطوير» بنسبة 2% عند 0.50 درهم، وبتداولات قاربت 55 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 3.5% عند 0.263 درهم، وبتداولات قاربت 27 مليون سهم. وارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.5% عند 6.20 دراهم، وبتداولات قاربت خمسة ملايين سهم، بينما انخفض سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 2.5% عند 2.68 درهم، وبتداولات تجاوزت تسعة ملايين سهم.

وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، منخفضاً بشكل طفيف وبواقع ست نقاط، عند مستوى 10090 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.6 مليار درهم.

وارتفعت أسهم 30 شركة من أصل 52 شركة تم تداولها، كما انخفضت أسهم 12 شركة أخرى، وبقيت 10 على ثبات.

وأغلق سهم «إشراق للاستثمار» مرتفعاً بنسبة 2.6% عند 0.514 درهم، وبتداولات قاربت 42 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «الدار العقارية» بنسبة 1.4% عند 5.2 دراهم، وبتداولات قاربت 59 مليون سهم.

وانخفض سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 1% عند 23.40 درهماً، وبتداولات قاربت 10 ملايين سهم، بينما انخفض سهم «طاقة» بنسبة 3.6% عند 1.33 درهم، وبتداولات قاربت خمسة ملايين سهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news