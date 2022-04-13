سهم «ديوا» يقفز 15.7% خلال أول يوم للتداول في «دبي المالي»

المصدر: مدحت السويفي وأمل المنشاوي ■ دبي

أغلق سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) على ارتفاع فاق التوقعات وبنسبة 15.7%، فوق سعر إدراجه، في أول جلسة تداول له في سوق دبي المالي أمس، لترتفع بذلك القيمة السوقية لأسهم الشركة إلى نحو 143.5 مليار درهم. وأشارت بيانات سوق دبي المالي إلى إغلاق السهم عند مستوى 2.87 درهم، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 2.48 درهم. وتخطى السهم ثلاثة دراهم بعد 10 دقائق من إدراجه، مرتفعاً بأكثر من 23%. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي تعاملاته عند 3568.83 نقطة.

أول جلسة

وتفصيلاً، قفز سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بنسبة 15.7%، فوق سعر إدراجه، في أول جلسة تداول له في سوق دبي المالي أمس، لترتفع بذلك القيمة السوقية لأسهم الشركة إلى نحو 143.5 مليار درهم بزيادة نحو 19.5 مليار درهم عن قيمتها على أساس سعر الطرح العام، ما يعزّز موقعها كأكبر شركة مدرجة في السوق من حيث القيمة السوقية.

وأغلق السهم عند مستوى 2.87 درهم، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 2.48 درهم. وكان قد تجاوز مستوى ثلاثة دراهم، بعد 10 دقائق من إدراجه، بارتفاع قدره 23% في بداية التداولات، قبل أن يقلص تلك المكاسب خلال الجلسة.

واستحوذ سهم «ديوا» على الحصة الأكبر من التداول من حيث القيمة بنحو 1.31 مليار درهم، تعادل أكثر من 73% من إجمالي تداولات السوق، فيما بلغ حجم التداول على السهم نحو 448 مليون سهم، تشكل 71% من أحجام التداول في السوق.

ونجح السهم في أن يحجز لنفسه مكان الصدارة في قائمة الأسهم الكبيرة بعد إدراج يُعدّ الأكبر في تاريخ أسواق المنطقة.

وجاء الارتفاع الكبير للسهم ليعكس قوة الشركة ومستقبلها، ويؤكد ما ينتظر السوق من إيجابية منتظرة مع توالي الإدراجات الحكومية وشبه الحكومية التي أعلنت عنها حكومة دبي، والتي يصل عددها إلى 10 إدراجات منتظرة.

وباكتمال إدراجها، أصبحت هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر شركة مدرجة في السوق بقيمة سوقية تبلغ 124 مليار درهم (33.8 مليار دولار)، بناءً على سعر طرحها النهائي الذي تم تحديده الأسبوع الماضي عند 2.48 درهم للسهم الواحد

مؤشر إيجابي

وقال المحلل المالي، عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، وضاح الطه، إن «تداولات (ديوا) تجاوزت المليار درهم، أمس، وهو مؤشر إيجابي»، موضحاً أن «السيولة واضحة وهناك سيولة إضافية تتجاوز 1.120 مليار وارتفاع بنحو 16%، وأن هناك تراجعاً عالمياً في أسواق المال على مستوى العالم، وأن ما حدث في سوق دبي ليس بسبب الطرح، ولكن بسبب ترقب البيانات من الولايات المتحدة، وشهية التداولات مرتفعة على أسهم (ديوا)».

وأضاف أن «بدء التداول على سهم (ديوا) يمثل مرحلة جديدة لسوق دبي، وإضافة نوعية مهمة للقيمة السوقية وقيم التداولات، فضلاً عن كونها شركة رصينة ذات تاريخ مشرف وأرباح جيدة، إضافة إلى تعهد الهيئة بتوزيعات أرباح مستقبلية للمساهمين».

وأشار الطه إلى أن إدراج «ديوا»، أمس، فتح شهية التداول على السهم ورفع قيمة التداولات، لافتاً إلى أن النجاح الكبير لهذا الطرح سيسهم بشكل كبير في زيادة عمق سوق دبي المالي وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.

عودة الأموال الفائضة

من جهته، قال المحلل المالي والمدير العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية»، عبدالقادر شعث، إن «تداولات الساعة الأولى على سهم (ديوا)، التي تجاوزت 700 مليون درهم، تعادل تداولات جلسة يوم كامل لسوق دبي خلال آخر أربعة أشهر، ما يعكس اهتمام المستثمرين المرتفع جداً بالسهم»، لافتاً إلى أن «الارتفاع القياسي للسهم كان متوقعاً بسبب الإقبال الكبير على الاكتتاب، الذي بدوره جعل نسب التخصيص قليلة، ما اضطر المستثمرين إلى الشراء من السوق، نظراً إلى عدم حصوله على كمية من الأسهم وفق المتوقع».

وتوقع شعث أن «تعود الأموال الفائضة من الاكتتاب، التي تم إرجاعها للمكتتبين إلى السوق مرة أخرى، لشراء السهم بسبب نسب التخصيص المنخفضة».

في السياق نفسه، قال خبير الأسواق المالية، محمد على ياسين، إن «إدراج سهم (ديوا) كان الحدث الرئيس في أسواق الأسهم، أمس، باعتباره أحد أنجح الإدراجات»، مضيفاً أن «حركة السهم راوحت بين المستويات المتوقعة رغم إغلاقه عند 2.87 درهم، حيث لايزال يمثل ارتفاع بأكثر من 15% من سعر الإدراج».

وأضاف أنه «لأول مرة منذ عامين تتجاوز السيولة في سوق دبي نظيرتها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بدعم من إدراج (ديوا)، وهو يظهر أهمية استمرارية الإدراجات الجديدة وإدخال شركات كبيرة جديدة».

3 دراهم

بدوره، قال مدير شريك في «غلوبال» لتداول الأسهم والسندات، وليد الخطيب، إنه «كان هناك حالة من التعطش لاكتتاب شركة كهرباء ومياه دبي (ديوا) منذ فترة طويلة»، مشيراً إلى أن «سهم الشركة وصل إلى مستوى مهم جداً مع بلوغه أكثر من ثلاثة دراهم، خلال الجلسة».

في سياق متصل، أعرب الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، محمد فهمي، عن اعتزازه بقيام المجموعة بدور مدير الطرح الأولي في هذه الصفقة التاريخية بسوق دبي المالي ومنطقة الشرق الأوسط بوجه عام، حيث فتحت الصفقة الباب أمام دخول استثمارات دولية ومحلية غير مسبوقة إلى السوق عن طريق قطاع الطاقة الواعد في دبي لأول مرة.

وأكد فهمي أن عرض «ديوا» سيعزز النشاط بسوق دبي المالي، كما أن شهية المستثمرين القوية هي شهادة على اهتمام جميع أنواع المستثمرين في سوق دبي المالي وقصة النمو الشاملة في دبي، لافتاً إلى أن عمليات الاكتتاب المرتقبة في الإمارات تتيح فرصاً واعدة ومتنوّعة للمستثمرين، مشيراً إلى أن المجموعة المالية «هيرميس» تتوقع أن تصبح الإمارات مركزاً إقليمياً جاذباً للمستثمرين على المدى القريب.

ويعدّ ادراج «ديوا» الأول بسوق دبي المالي خلال عام 2022، والأول من بين 10 طروحات مزمعة لشركات حكومية وشبه حكومية.

قطاع المرافق العامة





تم ضم أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) إلى قطاع المرافق العامة، مع عدم تطبيق الحدود السعرية المعتمدة لتحركات الأسهم في اليوم الأول للتداول، على أن يتم تطبيقها في اليوم التالي للإدراج. وأصبح الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر اكتتاب عام على الإطلاق في تاريخ أسواق المال في دولة الإمارات، والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا منذ بداية 2022.

• شهية المستثمرين القوية شهادة على اهتمام المستثمرين بسوق دبي المالي، وقصة النمو الشاملة في الإمارة.



• السهم تخطى 3 دراهم، بعد 10 دقائق من إدراجه، مرتفعاً بأكثر من 23%.

• إدراج «ديوا»، الأول خلال عام 2022، ويتصدر 10 طروحات مرتقبة لشركات حكومية وشبه حكومية.

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