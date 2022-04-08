أسبوع قياسي لأسواق المال المحلية والسيولة عند أفضل مستوياتها

المصدر: أمل المنشاوي: أبو ظبي

شهدت أسواق المال المحلية أسبوعا قياسيا على مستوى الأداء بشكل عام والسيولة على وجه الخصوص لاسيما في سوق دبي المالي الذي سجل متوسط تداولات يومية قرب 450 مليون درهم مع وصول المؤشر العام للسوق لأعلى مستوى خلال 52 أسبوعا.

وبحسب بيانات السوقين " أغلق المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية مرتفعا بنسبة 1%، عند مستوى 10096 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.7 مليار درهم

ومسجلا ارتفاعا أسبوعيا بمقدار 167 نقطة تعادل نسبة 1.7% مقارنة بإقفاله يوم الجمعة الماضية 1 أبريل 2022.



وارتفعت أسهم 27 شركة من أصل 48 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، وبقيت 7 على تبات.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعا بنسبة 0.7% عند مستوى 3542 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 521 مليون درهم.



وارتفع المؤشر على مدار الأسبوع بمقدار 5 نقاط تعادل نسبة 0.1% مقارنة بإقفاله الأسبوع الماضي.

وارتفعت غالبية الأسهم المتداولة اليوم في سوق دبي المالي بواقع 20 شركة من أصل 26 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 3 شركات، وبقيت 3 على ثبات.

وتعقيبا قال مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية عبد القادر شعث " للإمارات اليوم " يمكن القول أن أسواق المال شهدت أسبوعا قياسيا متألقا حيث ارتفعت مستويات السيولة قرب 500 مليون درهم في سوق دبي المالي فيما حافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على مستويات 1.6 إلى 1.8 مليار درهم." مضيفا " أن المؤشر العام لكلا السوقين شهدا عمليات جني أرباح لكن الاغلاق الأسبوعي جاء مرتفعا."

وفصل شعث “أن المؤشر العام لسوق دبي المالي لامس 3549 نقطة خلال الأسبوع وهو أفضل مستوى له خلال أخر عامين كما عادت ارتفاعات عدد من الأسهم الرئيسية بالسوق إلى مستوى 2018 مثل إعمار والعربية للطيران والإمارات للمرطبات وغيرها حيث سجل بعضها ارتفاعات بالحد الأقصى المسموح به 15 % لأكثر من جلسة مثل سهم الإمارات للمرطبات".

وتابع " أن سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد أيضا تألق عدد من الأسهم مثل فرتيجلوب وإشراق والعالمية القابضة وكذلك أسهم قطاعي البنوك والعقار جاءت ممتازة ومعهم سهم موانئ أبوظبي سهم شركة ميثاق الذي أغلق مرتفعا بالحد الأقصى 15 % لجلستين متتاليتين." لافتا" أن قطاع الاتصالات أيضا سجل مستوى جديد خلال جلسات الأسبوع قبل أن يشهد عمليات جني أرباح ".

وأكد "أن الأداء بشكل عام يبشر بمزيد من الارتفاعات خلال الجلسات المقبلة في ظل الأخبار الإيجابية عن الاقتصاد المحلي بجانب الإدراج المرتقب لسهم هيئة كهرباء ومياه دبي " ديوا".

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