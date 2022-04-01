مبيعات عقارات دبي تنمو 128% في الربع الأول

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

سجلت مبيعات عقارات دبي خلال الربع الأول من عام 2022 نمواً بنسبة 127.9%، مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

وأظهرت إحصاءات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الربع الأول من العام 2022 يعتبر الأفضل منذ أكثر من ثماني سنوات.

المبيعات العقارية

وبلغت قيمة مبيعات الوحدات السكنية في الإمارة خلال الربع الأول 2022 نحو 55.4 مليار درهم، عبر تسجيل 20 ألفاً و534 معاملة بيع، مقابل 24.3 مليار درهم في الربع الأول من العام 2021، وبإجمالي 11 ألفاً و464 معاملة بيع.

مبيعات مارس

بدوره، سجل شهر مارس 2022 نمواً نسبته 113.5% في قيمة المبيعات العقارية، مقابل الشهر نفسه من العام 2021، بعد أن سجل ما قيمته 22.55 مليار درهم، مقابل 10.56 مليارات درهم في مارس 2021. كما سجل قفزة في عدد المعاملات التي بلغت 8421 معاملة، مقابل 4516 معاملة خلال مارس 2021.

أفضل المناطق

وتصدرت «دبي هاربور» أفضل مناطق دبي، من حيث قيمة المبيعات، بعد أن سجلت ما قيمته 4.65 مليارات درهم عبر 488 معاملة، تلتها منطقة «نخلة جميرا» التي سجلت 4.63 مليارات درهم عبر 485 معاملة.

وجاءت منطقة «برج خليفة» في المركز الثالث، مسجلة 3.35 مليارات درهم من خلال 984 معاملة، يليها «الخليج التجاري» التي سجلت 3.31 مليارات درهم عبر 2112 معاملة، فيما حلت «الحبية الخامسة» في المركز الخامس بقيمة مبيعات 2.29 مليار درهم عبر 1318 معاملة بيع.

نهضة عمرانية

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن منحنى الأداء في السوق العقارية في دبي لايزال تصاعدياً منذ تنظيم «إكسبو 2020 دبي»، الذي أتاح لعدد كبير من الزوار والمستثمرين المحتملين رؤية النهضة العمرانية في دبي.

وأضاف: «بدأت رؤوس الأموال في التوجه نحو القطاع، وهو ما تم تجسيده في الأرقام التي حققتها دبي خلال العام الماضي، والربع الأول من العام 2022، حيث سجلت المبيعات منحنى تصاعدياً قبل انطلاق المعرض حتى الآن».

تعافي اقتصادي

بدوره، قال المدير العام لـ«شركة الليوان الملكي للعقارات»، محمد حارب، إن الربع الأول من العام 2022 شهد زيادة جيدة بنسبة 20% في عدد الصفقات.

وأرجع حارب هذه الزيادة، إلى التعافي الاقتصادي بعد جائحة «كورونا»، وتعامل الدولة خلال فترة الجائحة، مشيراً إلى التأثير الإيجابي لـ«إكسبو 2020 دبي»، وتصاعد التوجه العالمي للاستثمار في دبي.

ولفت حارب إلى عوامل أخرى حفزت السوق تضمنت التعديلات في قانون الإقامات للمستثمرين. وقال إن الأرقام لاتزال إيجابية، متوقعاً زيادتها في الربعين الثالث والرابع من العام 2022.

زيادة مطردة

في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن أسعار العقارات السكنية في دبي شهدت زيادة مطردة خلال يناير وفبراير ومارس 2022، سواء للفلل أو الشقق، مشيراً إلى أن لـ«إكسبو 2020» الفضل الأكبر في تحسن المبيعات، بالتزامن مع بدء تحول الزوار من مرحلة الاستكشاف إلى الاستثمار.

وأشار إلى أن دبي أصبحت جاذبة للأثرياء من أنحاء العالم وسط تسهيلات غير مسبوقة في تملك العقارات والشركات التجارية بنسبة 100%، وتسهيلات منح الإقامة، كما تبرز حالياً كإحدى أفضل الوجهات الصحية الآمنة.

ولفت الزرعوني إلى تزايد الطلب على العقارات الفاخرة في الإمارة، في دليل على إقبال قوي من الأثرياء، وسط تنوع الفرص وتعدد الخيارات.

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