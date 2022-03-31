2.2 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في تداولات اليوم

المصدر: مدحت السويفي – دبي

حصدت الأسهم المحلية سيولة يومية بقيمة تجاوزت 2.2 مليار درهم في نهاية تعاملات جلسة اليوم ، منها 1.93 مليار في أبوظبي، و278.54 مليوناً في دبي.

وجرى التداول على 497.61 مليون سهم، موزعة بواقع 118.18 مليوناً في أبوظبي، و379.43 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 15.43 ألف صفقة.

وتفصيلا عاد سوق أبوظبي للأوراق المالية للاتجاه الصاعد في ختام جلسة يوم الخميس مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق مع انفتاح شهية المستثمرين نحو اقتناص الفرص بالأسهم الكبرى.

وارتفع مؤشر «فوتسي أبوظبي» بنسبة 1.14% ليغلق عند 9951 نقطة كأعلى مستوى على الإطلاق. وارتفع سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.77% وزاد سهم مجموعة اتصالات بنسبة 2.67% وارتفع العالمية القابضة بنسبة 1.29%، كما ارتفع ألفاظبي بنسبة 0.96%.

وفي المقابل، تراجع الدار العقارية بنسبة 0.8%، بينما، كما انخفض فيرتيجلوب بنسبة 1.96% وتراجع سهم إشراق بنسبة 2.12% وتراجع دانة غاز بنسبة 1.67%.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي 1.93 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 379.43 مليون سهم بعدد صفقات 11.38 ألف صفقة.



و تراجع مؤشر سوق دبي المالي في ختام جلسة اليوم هامشياً بنسبة 0.02% عند مستوى 3526 نقطة مغيرا اتجاهه الصاعد بعد ستة جلسات متتالية والتي دفعته لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2017.

وجاء أداء السوق المتراجع اليوم مع تراجع إعمار العقارية بنسبة 0.82%، وتراجع ديار للتطوير بنسبة 0.64 %، وتراجع الاتحاد العقارية بنسبة 3.05%، كما تراجع سهم سوق دبي المالي بنسبة 1.23% وتراجع أملاك بنسبة 2.38% وانخفض دبي للاستثمار بنسبة 1.23%.

وفي المقابل، ارتفع سهم جي اف اتش بنسبة 2.5%، وصعد إعمار للتطوير بنسبة 0.9%، وارتفع الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.33%، وارتفع سهم دبي الإسلامي بنسبة 0.32%.

وبلغت قيمة التداول بسوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم 278.54 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 118.18 مليون سهم، عبر 4.04 ألف صفقة.

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