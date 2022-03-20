صيدليات في أبوظبي تخفض أسعار مستلزمات مكافحة «كورونا» حتى 62.5%

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

دخلت صيدليات في أبوظبي، للمرة الأولى، في منافسة شديدة، بعد طرحها تخفيضات كبيرة على أسعار مستلزمات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بنسب وصلت إلى 62.5%، وفي مقدمتها الكمامات، والمعقمات، والقفازات، فضلاً عن الفيتامينات.

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» في عدد من الصيدليات في أبوظبي، عروضاً قيمة مضافة تشمل الحصول على عبوة مجاناً مقابل شراء واحدة، أو شراء عبوتين والحصول على الثالثة مجاناً. وأرجع مسؤولان في صيدليتين، تلك العروض والتخفيضات، إلى وفرة المعروض، وتراجع عدد الإصابات بالفيروس بشكل كبير، إضافة إلى دخول صيدليات، قطاع الإنتاج، وكثرة عدد الصيدليات.منافسة شديدة

وتفصيلاً، قال المستهلك سعيد محمد سالم، إن سوق مستلزمات مكافحة فيروس «كورونا» تشهد منافسة شديدة بين الصيدليات ومنافذ البيع في أبوظبي، لافتاً إلى صيدليات تعرض تخفيضات تصل إلى 62.5% على أنواع من المعقمات، والكمامات، والفيتامينات، في وقت تراوح فيه تخفيضات منافذ بيع بين 20 و60%.

وأوضح أن سعر نوع من الكمامات انخفض بنسبة 50% من 15 درهماً للعبوة إلى 7.50 دراهم، كما انخفض سعر نوع معقمات بنسبة 62.5% من 12 درهماً إلى 4.5 دراهم.

وأضاف أن التخفيضات شملت فيتامينات مرتبطة بتقوية المناعة بنسب بلغت 50%، إذ انخفض سعر نوع من 190 درهماً إلى 100 درهم، بنسبة انخفاض بلغت 47.4%، فضلاً عن طرح عروض قيمة مضافة تتضمن شراء منتج والحصول على الآخر مجاناً، وشراء منتجين والثالث مجاناً.

وأكد سالم أن المنافسة بين الصيدليات ومنافذ البيع تصب في مصلحة المستهلكين، وتوفر لهم خيارات متعددة، وأسعاراً مناسبة.

عروض مختلفة

من جانبها، قالت المستهلكة أحلام حسن، إن التخفيضات في بعض الصيدليات وصلت إلى 50% على أنواع من الكمامات والفيتامينات والقفازات. وأوضحت أن صيدلية طرحت نوعاً من الكمامات بـ14.30 درهماً، بعد أن كان يباع بـ20 درهماً، بانخفاض بلغ 28.5%، كما عرضت نوعاً من القفازات بـ17 درهماً، من 27 درهماً سابقاً، بانخفاض نسبته 37%، فضلاً عن فيتامينات عرض نوع منها بـ80 درهماً بدلاً من من 160 درهماً سابقاً. ولفتت إلى أن التخفيضات بدأت منذ نحو ثلاثة أسابيع ولاتزال مستمرة، ما يوفر فرصاً وخيارات واسعة للشراء.

مستورد ومحلي

واتفق المستهلك فادي عبدالله، في أن الفترة الحالية تشهد للمرة الأولى طرح تخفيضات على مستلزمات مكافحة «كورونا» تصل إلى 50%، ما أوجد منافسة كبيرة بين الصيدليات من جهة، ومنافذ البيع من جهة أخرى.

وأشار إلى طرح نوع من الكمامات بـ15 درهماً للعبوة، مقارنة بـ23 درهماً سابقاً بنسبة انخفاض 34.7%، كما طرح نوع من المعقمات بتسعة دراهم مقابل 15 درهماً سابقاً بنسبة انخفاض 40%، فضلاً عن عروض تخفيضات على الفيتامينات. وذكر أن التخفيضات شملت أصنافاً مستوردة ومحلية تختلف عما تعرضه منافذ البيع بالتجزئة، ما يتيح خيارات واسعة أمام المستهلكين من حيث النوع والسعر.

عروض غير مسبوقة

إلى ذلك، قال مدير صيدلية كبرى في أبوظبي، الدكتور رافي أكشمان، إن الفترة الحالية تشهد عروضاً غير مسبوقة، في ضوء المنافسة مع منافذ البيع ومحال التجزئة، فضلاً عن منافسة شديدة بين الصيدليات نفسها، لاسيما في ضوء دخول سلاسل جديدة من الصيدليات إلى السوق، وافتتاح فروع جديدة لصيدليات كبرى قائمة في الإمارة.

وأشار أكشمان إلى أن دخول صيدليات، خطوط الإنتاج والتصنيع لمستلزمات الوقاية من الفيروس، ووفرة المعروض، خصوصاً الأنواع المحلية التي شهدت تطوراً، وتراجع حجم الإصابات بشكل كبير، عوامل أسهمت في طرح العروض.

تنوع ووفرة

واتفقت مديرة صيدلية في أبوظبي، الدكتورة أماني.م، في أن صيدليات دخلت منافساً قوياً في سوق مستلزمات مكافحة «كورونا» في ضوء افتتاح سلاسل كبيرة للمرة الأولى في الإمارة، ما عزز المنافسة بين الصيدليات نفسها من جهة، ومع منافذ البيع من جانب آخر، مشيرة إلى أن التنوع الكبير في الأنواع المطروحة، ووفرة الكميات المعروضة وتراجع الإصابات، دعم العروض السوقية وأوضحت أن ارتفاع الطلب على الفيتامينات، خصوصاً المعززة للمناعة، خلال فترة انتشار «كورونا» بنسب وصلت إلى 50%، دفع صيدليات لوضعها ضمن العروض.

• العروض تشمل عبوة مجاناً مقابل شراء واحدة، والحصول على ثالثة مجاناً مقابل عبوتين.

• %50 انخفاضاً في سعر عبوة كمامات من 15 درهماً إلى 7.50 دراهم.

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