محال وفنادق تقدم خدمات مجانية وتخفيضات حتى 25% في «يوم الأم»

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

طرحت محال تجارية تخفيضات تصل إلى 25% على سلع ومنتجات بمناسبة «يوم الأم»، الذي يوافق الـ21 من مارس الجاري، شملت الذهب والمجوهرات، والملابس، والمفروشات، والأدوات المنزلية والعطور، كما طرحت فنادق ومطاعم ومقاه ومراكز تجميل، خدمات بعضها مجاناً، والآخر بخصومات، للأمهات بهذه المناسبة.

وطالب مستهلكون بأن تبدأ العروض مبكراً لمنحهم فرصة الشراء ومقارنة الأسعار، على أن تستمر أياماً، لا يوماً واحداً.

آراء مستهلكين

وقال المستهلك يوسف أحمد، إن محال ومطاعم طرحت تخفيضات تصل إلى 25% بمناسبة «يوم الأم»، مطالباً بأن تبدأ العروض مبكراً، لمنح المستهلكين فرصة للشراء، وأن تستمر أياماً عدة، بدلاً من يوم واحد.

بدورها، أشارت المستهلكة حنان عبدالحميد، إلى طرح محال تجارية خصومات بنسب تراوح بين 10 و20% على ملابس ومفروشات وأدوات منزلية، فيما طرحت مطاعم ومقاه وجبات ومشروبات مجانية، متفقة على ضرورة أن تبدأ الخصومات والعروض مبكراً، وألّا تقتصر على يوم واحد.

أما المستهلكة أميمة إسماعيل، فشددت على دور الخصومات في التخفيف على المستهلكين، وتوفير بدائل متنوعة وهدايا قيمة، موضحة أن الخصومات تراوح عموماً بين 10 و25%، وشملت مجوهرات وملابس، وأثاثاً، ومستحضرات تجميل. وأكدت أهمية استمرار العروض فترة أطول، ما يتيح للمستهلكين الشراء والمقارنة بين الأسعار وجودة السلع.

نمو المبيعات

إلى ذلك، قال المسؤول في إدارة مركز تجاري، أحمد سعيد، إن إدارة المركز وافقت على طلب محال طرح تخفيضات تصل إلى 25% بمناسبة «يوم الأم»، لافتاً إلى أن تلك المحال بدأت طرح التخفيضات أمس الخميس، لمنح فرصة للشراء خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح أن التخفيضات تشمل سلعاً وهدايا خاصة بالمرأة عموماً، مثل الذهب والمجوهرات، والملابس، والمفروشات والأدوات المنزلية والأثاث، ومستحضرات التجميل، متوقعاً أن تسهم التخفيضات في نمو المبيعات.

عروض مجانية

من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ«مركز ديرفيلدز التجاري»، محمد الحاج، إن المركز أطلق مجموعة عروض مجانية بمناسبة «يوم الأم»، تشمل فرصة ربح مجموعة فضة لأول 10 أمهات يزرن أحد متاجر المجوهرات، الإثنين المقبل، كما تقدم مقاه للأمهات مشروبات مجانية، فيما تقدم صالونات تجميل جلسات عناية بالجسم، والرسم بالحناء، مجاناً الإثنين المقبل.

ولفت إلى أن بعض الخدمات تتطلب التسجيل المسبق في مكاتب خدمة المتعاملين في المركز التجاري، أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني، لافتاً إلى أن المركز يهدف إلى أن يكون سباقاً في تعزيز القيم الاجتماعية، وفي مقدمتها الاحتفاء بالمرأة وتقديم الشكر لها.

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في محل بمركز تجاري، إبراهيم أيوب، إن التخفيضات تشمل سلعاً عليها إقبال كبير من النساء، متوقعاً أن تسهم العروض في زيادة المبيعات.

وأوضح أن محال أعلنت أن التخفيضات تسري خلال عطلة نهاية الأسبوع، في وقت أعلنت فيه محال أخرى سريانها يوم الإثنين فقط.

عروض فنادق

وقال المدير العام في فندق «غراند ميلينيوم الوحدة»، فادي عماش، إن الفندق سيقدم وجبة مجانية للأم عند وجود شخصين معها، على أن يسري العرض يوم 21 مارس الجاري.

بدورها، قالت إدارة فنادق «فورسيزون»، إن «فورسيزون جميرا بيتش» طرح خصماً بنسبة 25% من قيمة الفاتورة للأمهات، عند تناول الغداء بصحبة أفراد من العائلة في مطعم بالفندق، غداً السبت، بينما طرح فندق «فورسيزون» في مركز دبي المالي العالمي، عرضاً لتناول الحلويات مجاناً عند تناول الغداء في الفندق الإثنين المقبل.

بدوره، طرح فندق «ميلينيوم بلايس البرشا هايتس» عرضاً يتضمن دعوة الأمهات إلى «بوفيه» عشاء مكسيكي مجاناً مع أُسرهن في 21 مارس الجاري، كما يُقدم مطعم الفندق وجبة عشاء ووجبة برانش بخصم 50% عند تناول الأمهات الطعام مع العائلة في 20 مارس الجاري.

تنشيط المبيعات

قال خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، إن التخفيضات تستهدف تنشيط المبيعات في ظل المنافسة الشديدة بين المحال لجذب المستهلكين.

وأضاف أن المناسبات الوطنية والدينية أصبحت مواسم رئيسة للتسوق في الدولة، وهو ما يصب في مصلحة قطاع التجزئة والمستهلكين معاً.

وطالب ناجبال بالتوسع في حملات التخفيضات التي تتعلق بفئات معينة، وأن تستمر أياماً عدة، لافتاً إلى أن التخفيضات الموجهة إلى فئات معينة مطلوبة، ومعمول بها في العديد من دول العالم، وتدعم الثقة بين محال التجزئة والمستهلكين.

• التخفيضات تشمل الذهب والمجوهرات، والملابس، والمفروشات، والأدوات المنزلية والعطور.

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