«إيبارزا» تشارك للعام السادس على التوالي بخصومات تصل إلى 75% واستشارات مجانية في التصميم الداخلي

تكتسب النسخة السادسة من مهرجان دبي للمفروشات، التي تقام خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2026، أهمية خاصة هذا العام، في ظل النمو المتواصل للقطاع العقاري واقتراب تسليم أعداد كبيرة من الوحدات السكنية الجديدة، ما يعزز الطلب على الأثاث والتصميم الداخلي والتشطيبات. ويواصل المهرجان دوره في تنشيط الحركة التجارية وتحفيز المنافسة والابتكار، من خلال تقديم أحدث اتجاهات التصميم والعروض التي تلبي احتياجات المستهلكين.

وتوفر دورة هذا العام من المهرجان باقة متنوعة من تجارب التسوق والفعاليات، تشمل التخفيضات والعروض الترويجية والأنشطة المميزة، بمشاركة مجموعة من أبرز متاجر الأثاث والتجهيزات المنزلية في دبي، من بينها «إيبارزا» التي تواصل مشاركتها في المهرجان للعام السادس على التوالي، وتقدم بهذه المناسبة خصومات تصل إلى 75% على مجموعة مختارة من منتجاتها، إلى جانب استشارات مجانية يقدمها مصممو «استوديو إيبارزا للتصميم الداخلي» لزوار صالات العرض.

وقال معنى أبو دقة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيبارزا»، إن توقيت المهرجان يتزامن مع مرحلة مهمة يشهدها السوق العقاري في دبي، مع توقعات بتسليم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية خلال عامي 2026 و2027، الأمر الذي سيخلق فرصاً متزايدة لقطاعات التصميم الداخلي والأثاث والتشطيبات والإضاءة والحلول الذكية. كذلك نلاحظ أن المستهلكين أصبحوا أكثر اهتماماً بجودة الخامات والتفاصيل المعمارية والإضاءة والحلول الذكية، ما يدفع الشركات إلى تطوير منتجاتها وتقديم أفكار مبتكرة تتجاوز المفهوم التقليدي لبيع الأثاث، مما يجعل هذا المهرجان منصة لطرح كل ما هو جديد ومفيد في عالم الأثاث والتصميم الداخلي.

وأضاف: «نلاحظ أن شريحة واسعة من العملاء الذين يتسلمون عقاراتهم الجديدة تتجه أولاً إلى أعمال التصميم الداخلي، من تصميم الجدران والنجارة المخصصة والإضاءة، قبل البدء بمرحلة اختيار الأثاث، وهو ما جعل الحلول المتكاملة بمفهوم تسليم المفتاح — من التصميم إلى التأثيث والتنفيذ — عاملاً أساسياً في قرارات المستهلكين».

وأكد أن أهمية مهرجان دبي للمفروشات لا تقتصر على العروض التجارية، بل تمتد إلى تعزيز ثقة المستهلكين وتنشيط القطاعات المرتبطة بالسكن، مشيراً إلى أن استمرار مشاركة «إيبارزا»، التي نفّذت أكثر من 550 مشروع تصميم داخلي وتأثيث في دبي وأبوظبي، للعام السادس يعكس أهمية هذه المبادرات في دعم السوق ومواكبة تطور احتياجاته.

واختتم أبو دقة قائلاً: «كل وحدة سكنية جديدة يتم تسليمها تمثل فرصة اقتصادية لقطاعات متعددة، من التصميم الداخلي والتشطيبات إلى الأثاث والتجهيزات، ونتوقع أن يستمر هذا النشاط خلال المرحلة المقبلة، مدفوعاً بالنمو العقاري وتزايد اهتمام العملاء بتصميم مساحات سكنية متكاملة تجمع بين الجمالية والراحة وجودة التنفيذ».

ويأتي مهرجان دبي للمفروشات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة إقليمية رائدة للتسوق ومهرجانات التجزئة، واستقطاب المتسوقين من داخل دولة الإمارات وخارجها. وقد أسهمت الدورات السابقة في ترسيخ حضور المهرجان ضمن أجندة الفعاليات التجارية في الإمارة، من خلال الجمع بين تجارب التسوق والعروض الترويجية والأنشطة المتنوعة.

للاطلاع على تفاصيل الأنشطة والفعاليات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمهرجان: www.dubaihomefestival.com، كما يمكن التعرف على عروض «إيبارزا» وخدمات التصميم الداخلي عبر: www.ebarza.com/pages/interior-design.