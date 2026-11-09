سفر

قال قرّاء إن بعض شركات السفر والسياحة تعلن عن طرح عروض وباقات بأسعار مخفّضة، خلال الفترة الحالية، لوجهات مختلفة، خلال موسم العطلات في ديسمبر المقبل، وعند الاستفسار عن تلك الأسعار في الشركات لإتمام الحجوزات، يخبرهم موظفو المبيعات بأن تلك مرهونة بشروط الحجز لأربعة أفراد، وأن الشروط مكتوبة في العروض، ولكن بخطوط صغيرة أسفلها، وهو ما يصعب على المستهلكين ملاحظتها مع أسعار العروض المدونة بخطوط كبيرة، وطالبوا أصحاب تلك العروض بضرورة إبراز التفاصيل بشكل واضح، بعيداً عن محاولات استقطاب العملاء بشكل غير لائق عبر تلك الأساليب غير المباشرة، التي تضر سمعة الشركات التي تلجأ إليها.

مخالفة

استغرب ذوو طلبة، في مدرسة خاصة، سحب الساعات الذكية من الطلبة، واعتبارها مخالفة، ومنح الطلبة ورقة بذلك، مشددين على ضرورة توعية الطلبة بأسباب عدم جواز ارتدائها أثناء حصص الألعاب الرياضية أو الحصص العادية قبل عملية السحب، خصوصاً في غير أوقات الاختبارات التي تستدعي عدم ارتداء تلك الساعات، خصوصاً مع انتشارها وتقديمها واستخدامها لأغراض صحية مختلفة للطلبة، إذ لا تقتصر على كونها مجرد وسيلة للتواصل كما الهاتف.

استبدال

اقترح مستهلكون وضع لوائح معلنة وواضحة في متاجر الملابس، بالمنتجات غير المسموح باستبدالها أو ردها، في إطار من الشفافية، وإعلام المستهلكين بحقوقهم، وذلك مع رفض بعض المتاجر استبدال منتجات الجوارب الجديدة التي لم تستخدم، ومع غلافها المعروضة به في المتاجر، من دون توضيح ذلك في سياسات الاستبدال بفواتير البيع.

sekeek@emaratalyoum.com