«ويتيكس 2026» يشهد تنافساً بعروض وتقنيات «المركبات الخضراء»

شهدت الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، منافسة لافتة بين شركات محلية متخصصة في المركبات الخضراء، من خلال استعراض ابتكارات وتقنيات متنوعة، إلى جانب تقديم عروض تتيح للمتعاملين خيارات متعددة لشراء المركبات الكهربائية.

وبرزت خلال فعاليات المعرض عروض لتحويل السيارات الكلاسيكية القديمة إلى مركبات كهربائية، عبر إدخال تعديلات تقنية عليها، تتيح الاحتفاظ بطابعها التقليدي مع الاستفادة من تقنيات الدفع الكهربائي، في خطوة تعكس تنوع الحلول المقدمة في قطاع التنقل المستدام.

وقال مسؤولون في شركات متخصصة في توريد المركبات الكهربائية، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المعرض الذي اختتم أعماله في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، إن المنافسة بين الشركات تجسّدت في تقديم عروض متنوعة للشراء خلال فترة المعرض، إلى جانب استعراض مجموعة من التقنيات والطرز المختلفة للمركبات الخضراء ضمن موقع واحد.

وأوضحوا أن جمع هذه الخيارات في أجنحة المعرض أتاح للمتعاملين فرصة الاطلاع على أحدث الطرز والتقنيات المتاحة، ومقارنة المواصفات والعروض المقدمة من الشركات، بما ساعدهم على اختيار المركبات التي تتناسب مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم.

وتفصيلاً، قال مسؤول المبيعات لمركبات علامة «ديبال» في شركة «الطاير للسيارات»، دافيس جودلي، إن جناح الشركة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، شهد عرض مجموعة من المركبات الخضراء، مع تسليط الضوء على التقنيات المبتكرة التي تعتمدها، بما فيها أنظمة «ريف» التي تجمع بين مزايا المركبات الهجينة وتقنيات توليد الطاقة الكهربائية، مع إمكانية تزويد المركبات بالوقود التقليدي وشحنها كهربائياً عند الحاجة.

وأضاف جودلي أن المركبات تشهد إقبالاً خلال فترة المعرض، في ظل ما توفره من تقنيات حديثة ومدى قيادة طويل لبعض الطرازات، مشيراً إلى أن ذلك يعزز التنافس بين الشركات لاستعراض أحدث ابتكاراتها في قطاع المركبات الصديقة للبيئة.

من جانبها، قالت مسؤولة أولى المبيعات لعلامة «أرك فوكس» في شركة «الخوري للسيارات»، نور العيون بن القاضي، إن الشركة تشارك بسيارة «أرك فوكس»، مع التركيز على التقنيات المتقدمة التي توفرها في أسواق الدولة، ومن أبرزها قدرتها على قطع مسافة تصل إلى 700 كيلومتر بعد الشحن الكهربائي.

وأوضحت أن الشركة قدمت، خلال فترة المعرض، عروضاً سعرية على السيارات عند طلب الشراء، تضمنت تخفيضات تصل إلى نحو 10%، بهدف تعزيز الإقبال على المركبات الكهربائية والاستفادة من العروض المتاحة.

بدوره، قال مسؤول المبيعات التنفيذي لعلامة «بي إم دبليو» في شركة المركز الميكانيكي للخليج العربي (AGMC)، أحمد الخاجة، إن الشركة عرضت سيارة «iX3» الكهربائية بالكامل، إلى جانب توفير عروض ترويجية مخصصة لطلبات الشراء خلال المعرض.

وأشار إلى أن المعرض يمثل فرصة مهمة لاستكشاف أحدث تقنيات السيارات الخضراء، في ظل جمع مجموعة متنوعة من العلامات والطرازات تحت سقف واحد، بما يعزز المنافسة الإيجابية، ويتيح للمستهلكين مقارنة المركبات، والتعرف إلى التقنيات المتاحة، واختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول المبيعات لعلامة «فين فاست» في شركة «الطاير للسيارات»، أبجير أور، إن الشركة استعرضت مركبات العلامة الفيتنامية الكهربائية بالكامل، التي تمثل إضافة إلى الخيارات المتاحة في سوق المركبات الخضراء في الدولة.

وأوضح أن بعض طرازات العلامة تصل قوتها إلى 402 حصان، لافتاً إلى أن العروض المقدمة خلال المعرض شملت ضماناً لمدة 10 سنوات على السيارة والبطارية، إلى جانب صيانة مجانية لمدة خمس سنوات أو قطع مسافة 100 ألف كيلومتر، وفقاً للعرض المقدم.

إلى ذلك، قال مدير شركة «فيوز»، سلمان حسين، إن الشركة استعرضت خلال مشاركتها في المعرض حلولاً لتحويل السيارات الكلاسيكية القديمة إلى مركبات كهربائية، مع توفير خيارات متنوعة من حيث الطرازات والفئات والقدرات.

وأضاف أن متوسط كلفة تحويل السيارة الكلاسيكية إلى كهربائية يراوح بين 250 و300 ألف درهم، بحسب المواصفات والتجهيزات التي يطلبها مالك السيارة، فضلاً عن سعة البطاريات والمدى الذي يمكن للمركبة قطعه بعد التحويل.

وأشار إلى أن هذه العملية تستهدف تمكين مالكي السيارات الكلاسيكية من الاحتفاظ بمركباتهم والاستفادة منها، من خلال تحويلها إلى سيارات كهربائية، وتزويدها بمزايا ومواصفات حديثة تحاكي التقنيات المستخدمة في المركبات الكهربائية الجديدة.