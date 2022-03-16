25.5 مليار درهم مكاسب سوقية لأسواق المال المحلية

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

عاودت أسواق المال المحلية ارتفاعاتها في نهاية جلسة تداول أمس، لتنهي تعاملاتها على صعود. وارتفعت القيمة السوقية لكلا السوقين بنحو 26 مليار درهم، توزّعت بواقع 7.51 مليارات درهم في «دبي المالي»، و18 مليار درهم في «أبوظبي للأوراق المالية».

وأغلق سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 2.03% عند مستوى 3372 نقطة، وجرت التعاملات على 153.09 مليون سهم بقيمة 301.27 مليون درهم.

بدورها، سجلت القيمة السوقية للأسهم في «دبي المالي» 424.625 مليار درهم، مقابل 417.11 مليار درهم في الجلسة الماضية، بمكاسب سوقية بلغت 7.515 مليارات درهم. وارتفعت أسهم 21 شركة من أصل 29 شركة تم تداول أسهمها في جلسة أمس، بينما انخفضت أسهم ست شركات، وبقيت أسهم شركتين على ثبات.

وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.53%، كما ارتفع «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.39%، واستقر «ديار للتطوير» عند مستوى 0.44 درهم. وزاد سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 4.64%، وارتفع «دبي الإسلامي» بنسبة 1.21%. فيما تراجع سهم «جي إف إتش» بنسبة 1.72%.

بدوره، أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولاته مرتفعاً بنسبة 1.165%، عند مستوى 9590.85 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.8 مليار درهم. ونفذ المستثمرون بالسوق تداولات على 210.32 ملايين سهم. وسجلت القيمة السوقية للأسهم 1.8045 تريليون درهم، مقابل نحو 1.7865 تريليون درهم في الجلسة السابقة، ليربح رأس المال السوقي 18 مليار درهم.

وارتفع سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.74%، وارتفع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 1.67%. وصعد سهم مجموعة اتصالات بنسبة 1.86% بعد الكشف عن التواصل مع شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» السعودية، لمناقشة زيادة حصة مجموعة اتصالات في «موبايلي» لـ50%.

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