84 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع

المصدر: مدحت السويفي - دبي

سجلت الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي أفضل أداء أسبوعي منذ بداية العام الحالي مع تسجيلها مكاسب سوقية تجاوزت 84 مليار درهم منها 71.8 مليار درهم لسوق أبوظبي للاوراق المالية و12.3 مليار درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 4.2% عند اعلى مستوي له منذ أكثر من أربعة سنوات عند 3449.40 نقطة مسجلاً أقوى أداء أسبوعي له في أكثر من شهرين، فيما قفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 6.1% ليغلق عند 9683 نقطة ليسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ يناير 2021.



وتراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس الجمعة مع سيطرة عمليات جني الأرباح على سلوك المتعاملين وذلك بعد سلسلة المكاسب لخمسة جلسات ماضية.



وتراجع مؤشر سوق دبي المالي منهيا سلسة مكاسب استمرت خمسة أيام ويهبط بنسبة 0.93% عند مستوى 3449 نقطة تراجع الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.9% , تزامناً مع اقتراب تاريخ الاستبعاد من التوزيعات النقدية عن عام 2021.



كما تراجع دبي الإسلامي بنسبة 1.7%. وتراجع جي إف إتش بنسبة 1.62%، وهبط ديار للتطوير بنسبة 1.26% وتراجع الاتحاد العقارية بنسبة 1.46%.



وفي المقابل، ارتفع سهم سوق دبي المالي بنسبة 0.41%، ارتفاع إعمار العقارية بنسبة 1.73%، بينما ارتفع إعمار للتطوير بنسبة 0.69% بينما



وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم 406.46 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 119.47 مليون سهم، عبر 4.39 ألف صفقة.



وتصدر سهم إعمار الأسهم من حيث قيمة التداول منفذاً تداولات بقيمة 202.37 مليون درهم، يليه سهم دبي الإسلامي بنحو 84.47 مليون درهم، بينما تصدر سهم إعمار الأسهم من حيث حجم التداول من خلال 38.71 مليون سهم. ‫



وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مسجلا أول هبوط له في ست جلسات بنسبة 0.64% عند مستوى 9682 نقطة تزامنا مع تراجع سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.88% وهبط الدار العقارية بنسبة 1.6%، كما هبط العالمية القابضة بنسبة 0.86%.



وفي المقابل، ارتفع سهم فيرتجلوب بنسبة 6.59% ليصل إلى أعلى إغلاق منذ الإدراج بالغا 4.53 درهم، بينما هبط ألفا ظبي بنسبة 0.15%، وارتفع ملتيبلاي 1.9% بينما ارتفع أدنوك للحفر بنسبة 3%.



وتصدر سهم أبوظبي الأول قائمة الأكبر من حيث قيمة التداول بنحو 383.9 مليون درهم، يليه سهم الدار العقارية بقيمة 290.92 مليون درهم، ثم العالمية القابضة بقيمة 264.4 مليون درهم.



وتصدر الدار العقارية الأسهم من حيث أحجام التداول بنحو 65.9 مليون سهم. وفي ختام جلسة اليوم، تراجعت القيمة السوقية للسوق بنحو 74 مليار درهم بالغا 1.8109 تريليون درهم مقابل 1.8183 تريليون درهم في الجلسة الماضية.

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