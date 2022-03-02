أسواق المال تحقق 23.8 مليار درهم مكاسب سوقية

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

سجلت أسواق الأسهم المحلية، في أولى جلسات شهر مارس، مستويات قياسية جديدة، بعد أن حققت مكاسب سوقية إجمالية بلغت 23.8 مليار درهم، بواقع 19.6 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و4.23 مليارات درهم في سوق دبي المالي.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، فيما عزز مؤشر سوق أبوظبي للأورق المالية مكاسبه بتسجيل مستوى قياسي جديد، يعد الأعلى في تاريخه.

وبلغت السيولة الإجمالية للسوقين نحو 2.3 مليار درهم، منها 1.76 مليار درهم في أبوظبي، و538.6 مليون درهم في دبي، في وقت جرى فيه تداول 405.43 ملايين سهم، موزعة بواقع 220.4 مليون سهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و185 مليون سهم في سوق دبي المالي، من خلال 14 ألفاً و205 صفقات.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 1.3%، إلى مستوى 3397.63 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات.

ودعم صعود جماعي للقطاعات، باستثناء «التأمين»، ارتفاع سوق دبي المالي، إذ ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.33% مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.8% إلى 5.17 دراهم، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.75%، مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 1.4%، و«دبي الإسلامي» 1%، فيما صعد قطاع الاتصالات بنسبة 2.6%، مع صعود سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بالنسبة نفسها.

كما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.7%، مع صعود «سوق دبي المالي» 1.7%، و«دبي للاستثمار» 1.8%.

من جهته، قفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.16%، ليسجل مستوى قياسياً جديداً لليوم الثاني على التوالي عند 9521.28 نقطة، للمرة الأولى في تاريخه.

وتلقى السوق دعماً رئيساً من ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 6.5% عند 22.02 درهم، كما صعد سهم «مجموعة اتصالات» بنسبة 0.06%، فيما أغلق سهم «الدار العقارية» على تراجع بنسبة 0.24%، وسهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.48%.

بدوره، ارتفع سهم «دانة غاز» بنسبة 1.9% عند 1.08 درهم، و«ألفا ظبي» بنسبة 0.3%، كما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.24%، بينما أغلق سهم «ملتيبلاي» عند سعره السابق 1.57 درهم.

• مؤشر سوق دبي المالي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات.

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