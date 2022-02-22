1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم . فقد شهدت الدائرة تسجيل 361 مبايعة بقيمة 1.18 مليار درهم منها 55 مبايعة أراض بقيمة 551.21 مليون درهم و306 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 630.75 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 240 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 88 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة برج خليفة. و تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة مرسى دبي. و تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 131 مليون درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 360.71 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 196.39 مليون درهم و63 رهن فلل وشقق بقيمة 164.31 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 160 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 59 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل ست منها بقيمة 4.58 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة مليونين درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة مليون درهم.

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