استثمارات البنوك الوطنية في الأسهم لأعلى مستوى في 6 سنوات

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

رفعت البنوك الوطنية استثماراتها في الأسهم بنسبة 50.5%، وبما قيمته 4.7 مليارات درهم، خلال فترة عام (بين نوفمبر 2020 ونوفمبر 2021)، ليصل إجمالي استثماراتها في هذا البند 14 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، وتعد هذه أكبر نسبة نمو لاستثماراتها في الأسهم منذ ست سنوات، وذلك بحسب أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي. وأظهرت البيانات أن استثمارات البنوك الأجنبية سجلت (صفر)، خلال فترة المقارنة.

وتفصيلاً، أظهرت البيانات أن استثمارات البنوك الوطنية في الأسهم بلغت بنهاية نوفمبر الماضي 14 مليار درهم، مقارنة مع 9.3 مليارات درهم بنهاية نوفمبر 2020، بزيادة سنوية قدرها 4.7 مليارات درهم، وبنمو نسبته 50.5%.

وأشارت إلى أن البنوك بدأت في رفع استثماراتها في الأسهم بشكل ملحوظ، اعتباراً من يونيو 2021، لتبلغ ذروتها في نوفمبر الماضي، بقيمة 14 مليار درهم، بعد أن سجلت استقراراً في الشهور السابقة، يدور حول 9.5 مليارات درهم.

وتستثمر البنوك المحلية في الأسهم، سواء من خلال تمويلات مباشرة لعملائها أو استثمارات تقوم بها من خلال صناديق تابعة لها.

وتعتمد المصارف الإسلامية في منح التمويلات لعملائها على مرابحات الأسهم، حيث تقوم بشرائها من أسواق المال لمصلحة العميل، ومن ثم يقوم الأخير ببيعها وأخذ مقابلها كتمويل يتم سداده وفق المتفق عليه مع البنك.

وخلال العام الماضي، شهدت أسواق المال المحلية زخماً كبيراً واكبته البنوك بمزيد من الاستثمارات ومنح القروض لأجل شراء الأسهم. وتتنوع استثمارات البنوك وتتوزع ما بين السندات والصكوك والأوراق المالية المحتفظ بها حتى موعد استحقاقها، وذلك بجانب استثماراتها في الأسهم، حيث يبلغ إجمالي هذه الاستثمارات بأنواعها المختلفة مجتمعة 563 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي.

وتعد حصة الأسهم في هذه الاستثمارات قليلة، ولا تتخطى نسبة 2.5% بالنظر لنسبة المخاطرة المرتفعة فيها مقارنة ببقية أنواع الاستثمار الأخرى.

وترفع البنوك من استثماراتها لتوظيف السيولة الفائضة لديها، كلما تراجع الطلب على التمويل أو تشددت معايير منحه، بسبب ظروف السوق أو ارتفاع مخاطر التمويل، كما حدث خلال فترة إغلاق الاقتصاد بسبب جائحة كورونا، فيما تظهر البيانات ارتفاع إجمالي استثمارات البنوك بنسبة 24%.

وتخطت القيمة السوقية لأسواق المال المحلية تريليوني درهم، منها 1.6 تريليون درهم لسوق أبوظبي المالي، والقيمة السوقية لسوق دبي المالي بأكثر من 411 مليار درهم، بحسب بيانات سوقي أبوظبي ودبي.

• البنوك بدأت في رفع استثماراتها في الأسهم بشكل ملحوظ اعتباراً من يونيو 2021.

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