"دبي المالي" يواصل تسجيل أعلى إغلاق له منذ 4 سنوات

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أغلق سوق دبي المالي مرتفعا بنسبة 0.1% عند مستوى 3330 نقطة، ليواصل تسجيل أعلى إغلاق له منذ 4 سنوات، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 421 مليون درهم.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 10 شركات من أصل 28 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 16 شركة، وبقيت شركتان على ثبات.

وارتفع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 1% عند 5.10 دراهم، وبتداولات قاربت 33 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "الاتحاد العقارية" بنسبة 0.7% عند 0.281 درهم، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم.

وأغلق سهم "الإمارات دبي الوطني" عند سعره السابق 14 درهما، وبتداولات تجاوزت 4 ملايين سهم، بينما انخفض سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 0.2% عند 5.89 دراهم، وبتداولات قاربت 8 ملايين سهم.

وارتفع سهم "العربية للطيران" بنسبة 0.6% عند 1.60 درهم، وبتداولات قاربت 24 مليون سهم، بينما انخفض سهم "سوق دبي المالي" بنسبة 1.2% عند 2.42 درهم، وبتداولات قاربت 14 مليون سهم.

وجاء سهم "ديار للتطوير" كأكثر الأسهم تداولا، مرتفعا بنسبة 0.2% عند 0.476 درهم، وبتداولات تجاوزت 33 مليون سهم.

وفي المقابل واصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعه للجلسة العاشرة على التوالي، وبواقع 6 نقاط مغلقا عند مستوى قياسي جديد هو 9208 نقاط، حيث يُعد أعلى مستويات إغلاقه التاريخية، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.54 مليار درهم.

وارتفعت أسهم 22 شركة من أصل 52 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 24 شركة، وبقيت 6 على ثبات.

وانخفض سهم "أبوظبي الأول" بنسبة 0.9% عند 20.92 درهما، وبتداولات 14 مليون سهم.

وارتفع سهم "اتصالات" بنسبة 1% عند 33.48 درهم، وبتداولات تجاوزت 4 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم "فيرتيغلوب" بنسبة 2.5% عند 4.05 درهم، وبتداولات قاربت 26 مليون سهم.

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