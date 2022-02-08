1.6 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 340 مبايعة بقيمة 836.66 مليون درهم، منها 76 مبايعة للأراضي بقيمة 345.38 مليون درهم و264 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 491.28 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في نفس المنطقة تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 132 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وتلتها اليفره 2 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 3 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثه، وتلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم، وتلتها البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 663.37 مليون درهم منها 15 رهنا لأراضي بقيمة 158.89 مليون درهم، و78 رهنا لفلل وشقق بقيمة 504.48 ملايين درهم، وكان أهمها بمنطقة المرقبات بقيمة 131 مليون درهم وأخري في منطقة المركاض بقيمة 119 مليون درهم.

اما الهبات، فقد شهدت تسجيل 47 هبة بقيمة 136.25 مليون درهم.

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