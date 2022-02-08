بداية صاعدة لأسواق المال.. والسيولة تتجاوز 1.6 مليار درهم

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

اختتمت أسواق المال المحلية جلسة بداية الأسبوع، أمس، بمسار صاعد وسيولة كلية تجاوز 1.6 مليار درهم، منها 1.4 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و215 مليون درهم لسوق دبي المالي.

ونجح مؤشر «أبوظبي للأوراق المالية» في امتصاص محاولات بيع أثرت فيه باتجاه الهبوط خلال ساعات التداول، وارتد مرتفعاً، في وقت حافظ فيه مؤشر سوق دبي المالي على لونه «الأخضر» منذ بداية جلسة التداول حتى آخرها، بدعم من أسهم 17 شركة مدرجة، حققت ارتفاعات بنسب متفاوتة، من أصل 29 شركة تم التعامل على أسهمها.

أداء جيد

وقال الخبير بأسواق المال، جمال عجاج، إن أداء السوقين جاء في مجمله جيداً، إذ نجح عدد من الأسهم في تحقيق مستويات سعرية جديدة، مثل مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني. وأضاف أن هناك أسهماً أخرى تعرضت لـ«ضغوط بيع»، ربما بسبب رغبة المستثمرين في توفير سيولة، استعداداً لإدراج سهم «مجموعة موانئ أبوظبي» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، لاسيما المضاربون الذين يفضلون توافر سيولة لمثل هذه الإدراجات المهمة. وأشار عجاج إلى هدوء التعاملات على بعض الأسهم التي تحظى باهتمام مضاربين، فضلوا انتظار إدراج السهم الجديد، على الدخول في صفقات مضاربية.

وتابع عجاج: «السوق عموماً إيجابي، في ظل تحسن قطاع المصارف، وينتظر أن تستمر هذه الحالة مع ارتفاع نسب التوزيعات المعلنة عن أرباح العام الماضي»، لافتاً إلى أن معظم الشركات والبنوك التي أعلنت توزيعات يلاحظ أنها سخية، وتعد للمرة الأولى في تاريخ بعضها.

«دبي المالي»

وبحسب بيانات السوقين، فقد أغلق سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 0.6% عند مستوى 3189 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 215 مليون درهم.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 17 شركة من أصل 29 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم تسع شركات، وبقيت أسهم ثلاث شركات على ثبات.

وأقفل سهم «إعمار العقارية» منخفضاً بنسبة 1% عند 4.69 دراهم، وبتداولات جاوزت 10 ملايين درهم، بينما ارتفع سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 3.1% عند 2.30 درهم، وبتداولات قاربت 13 مليون درهم.

بدوره، ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.5% عند 5.52 دراهم، كما ارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» نسبة 1.9% عند 13.50 درهم.

«أبوظبي للأوراق المالية»

وفي سوق العاصمة، أنهى المؤشر العام التعاملات مرتفعاً بنسبة بسيطة بحدود نقطة واحدة، مستقراً عند مستوى 8734 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.4 مليار درهم. وارتفعت أسهم 26 شركة من أصل 48 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم 18 شركة، وبقيت أسهم أربع شركات على ثبات. وانخفض سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 1.3% عند 19.7 درهم، وبتداولات قاربت 15 مليون درهم، فيما ارتفع سهم «دانة غاز» بنسبة 1.9% عند 1.1 درهم وبتداولات قاربت 22 مليون درهم، بينما ارتفع سهم «اتصالات» بنسبة 1% عند 33 درهماً، وبتداولات قرب مليوني درهم.

• السوق عموماً إيجابي، في ظل تحسن قطاع المصارف، وينتظر أن تستمر هذه الحالة مع ارتفاع نسب التوزيعات المعلنة عن أرباح العام الماضي.

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