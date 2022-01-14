13.2 مليار درهم خسائر الأسهم خلال الأسبوع الجاري

المصدر: مدحت السويفي – دبي

شهدت أسواق الأسهم المحلية تبايناً خلال الأسبوع الجاري، حيث انخفض سوق دبي المالي بمقدار 18 نقطة، في المقابل ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بمقدار 46 نقطة خلال الأسبوع الجاري.

وبلغت الخسائر السوقية لأسواق الأسهم المحلية نحو 13.28 مليار درهم بنهاية الأسبوع الثاني من العام الجاري.

وسجلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي 1.586 تريليون درهم، مقابل قيمة بلغت 1.598 تريليون درهم في نهاية الأسبوع السابق له، بخسائر مسجلة 12 مليار درهم.

وسجلت القيمة السوقية لإجمالي سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع الماضي نحو 410.505 مليار درهم مقابل قيمة بلغت 411.780 مليار درهم في الأسبوع السابق له، بخسائر مسجلة بلغت 1.28 مليار درهم.

وفي جلسة اليوم أغلق مؤشر سوق دبي المالي، منخفضا بنسبة 0.4% عند مستوى 3202 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 109 ملايين درهم.

وشهدت جلسة اليوم انخفاض أسهم 12 شركة من أصل 26 شركة تم تداولها اليوم، بينما ارتفعت أسهم 8 شركات، وبقيت 6 على ثبات.

وأغلق سهم "إعمار العقارية" منخفضا بنسبة 0.8% عند 4.96 درهم، وبتداولات تجاوزت 5 ملايين سهم، بينما انخفض سهم "ديار للتطوير" بنسبة 0.6% عند 0.502 درهم، وبتداولات قاربت 6 ملايين سهم.

وانخفض سهم "الاتحاد العقارية" بنسبة 0.3% عند 0.324 درهم، وبتداولات قاربت 8 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 0.2% عند 5.50 درهم، وبتداولات قاربت مليوني سهم.

وأكثر الأسهم تداولا سهم "جي إف إتش" مرتفعا بنسبة 0.8% عند 1.28 درهم، وبتداولات قاربت 12 مليون سهم.

أغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي منخفضا بشكل طفيف وبواقع نقطة واحدة، عند مستوى 8425 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم.

وانخفضت أسهم 23 شركة من أصل 48 شركة تم تداولها اليوم، بينما ارتفعت أسهم 12 شركة، وبقيت 13 شركة على ثبات.

وأغلق سهم "الدار العقارية" عند سعره السابق 4.150 درهم، وبتداولات قاربت 47 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "اتصالات" بنسبة 0.1% عند 29.960 درهم، وبتداولات قاربت 3 ملايين سهم.

وارتفع سهم "ملتيبلاي" بنسبة 0.6% عند 1.690 درهم، وبتداولات قاربت 12 مليون سهم، بينما أقفل سهم "أبوظبي الأول" عند سعره السابق 19.340 درهم، وبتداولات تجاوزت 16 مليون سهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news