مؤشر «دبي المالي» يغلق عند المنطقة الخضراء

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي أمس، مرتفعاً بنسبة 0.9% عند 3188 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 316 مليون درهم، وبذلك تكون هذه الجلسة الثانية في بداية أسبوع للتداول، والتي يغلق فيها المؤشر عند المنطقة الخضراء.وشهدت جلسة أمس، ارتفاع أسهم 16 شركة من أصل 32 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم 13 شركة، وبقيت أسهم ثلاث شركات على ثبات.وانخفض سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 2.1% عند 0.321 درهم، وبتداولات جاوزت 36 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «أملاك للتمويل» بنسبة 4.5% عند 0.741 درهم، وبتداولات قاربت 32 مليون سهم.

بدوره، ارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.5% عند 4.83 دراهم، وبتداولات جاوزت 19 مليون سهم، كما ارتفع سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 2.9% عند 2.50 درهم، وبتداولات قاربت 25 مليون سهم. وكان سهم «ديار للتطوير»، أكثر الأسهم تداولاً، بتداولات جاوزت 58 مليون سهم.

وفي أبوظبي، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 0.1% عند 8404 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 1.3 مليار درهم.

وارتفعت أسهم 24 شركة من أصل 45 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 14 شركة، وبقيت أسهم سبع شركات على ثبات. بدوره، انخفض سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.1% عند 18.98 درهماً، وبتداولات جاوزت 14 مليون سهم.

كما ارتفع سهم «اتصالات» بنسبة 0.3% عند 31.08 درهماً، وبتداولات قاربت ثلاثة ملايين سهم، بينما ارتفع سهم «إشراق للاستثمار» بنسبة 5% عند 0.380 درهم.

وكان سهم «الدار العقارية» أكثر الأسهم تداولاً، وارتفع 0.3% عند 3.970 دراهم، وبتداولات قاربت 79 مليون سهم.

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