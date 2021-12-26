«دبي المالي» يستهل أولى جلسات الأسبوع بـ «الأخضر»

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي اليوم، مرتفعا بنسبة 0.5% عند مستوى 3159 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 182 مليون درهم، مستهلا بذلك أولى جلسات الأسبوع عند المنطقة الخضراء.

وشهدت جلسة بداية الأسبوع، ارتفاع أسهم 15 شركة من أصل 29 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم تسع شركات، وبقيت أسهم خمس شركات على ثبات.

وارتفع سهم «ديار للتطوير» بنسبة 7.5% عند 0.490 درهم، وبتداولات تجاوزت 52 مليون سهم، فيما ارتفع سهم «أملاك للتمويل» بالنسبة القصوى عند 0.709 درهم، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم.

وأغلق سهم «إعمار العقارية» عند سعره السابق 4.76 دراهم، وبتداولات بلغت نحو تسعة ملايين سهم، في حين ارتفع سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 1.3% عند 2.43 درهم، وبتداولات قاربت 10 ملايين سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولا سهم «الاتحاد العقارية» مرتفعا بنسبة 4.8% عند 0.328 درهم، وبتداولات وصلت إلى نحو 60 مليون سهم.

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