سوق دبي يغلق عند «المنطقة الخضراء» بجلسة نهاية الأسبوع

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي أمس، مرتفعاً بنسبة 0.6% عند 3145 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 151 مليون درهم. وبالإغلاق عند هذا المستوى يكون السوق قد انخفض بمقدار 128 نقطة لهذا الأسبوع ككل، وبنسبة 4% مقارنة بإقفاله يوم الخميس السابق الموافق لـ16 ديسمبر 2021.

وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسهم 11 شركة من أصل 32 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 14 شركة، وبقيت 7 على ثبات.

وارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 3.4% عند 13.55 درهماً، وبتداولات قاربت 3 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.2% عند 5.36 دراهم، وبتداولات تجاوزت 3 ملايين سهم.

وأغلق سهم «إعمار للتطوير» عند سعره السابق 4.36 دراهم، وبتداولات قاربت مليوني سهم، بينما ارتفع سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 0.8% عند 2.40 درهم، وبتداولات قاربت 7 ملايين سهم.

وانخفض سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.6% عند 0.313 درهم، وبتداولات تجاوزت 8 ملايين سهم، بينما انخفض سهم «ديار للتطوير» بنسبة 0.9% عند 0.456 درهم، وبتداولات قاربت 5 ملايين سهم. وانخفض أكثر الأسهم تداولاً وهو سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.6% عند 4.76 دراهم، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم.

بدوره، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 0.4% عند 8431 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.5 مليار درهم. وبالإغلاق عند هذا المستوى يكون السوق قد انخفض بمقدار 425 نقطة لهذا الأسبوع ككل، وبنسبة 5% مقارنة بإقفاله يوم الخميس السابق.

وارتفعت أسهم 12 شركة من أصل 49 شركة، تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 22 شركة، وبقيت 15 على ثبات. وانخفض سهم «ملتيبلاي» بنسبة 2.1% عند 1.86 درهم، وبتداولات قاربت 30 مليون سهم.

وارتفع سهم «اتصالات» بنسبة 1.2% عند 31.08 درهماً، وبتداولات قاربت 4 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.7% عند 19.14 درهماً، وبتداولات تجاوزت 17 مليون سهم.

وكان سهم «دانة غاز» أكثر الأسهم تداولاً خلال الجلسة، وارتفع بنحو 3% عند 1.04 درهم، وبتداولات قاربت 189 مليون سهم.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 404.292 مليارات درهم بنهاية الأسبوع، مقابل نحو 417.386 مليار درهم بالأسبوع السابق له، بخسائر بلغت 13.94 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 1.538 تريليون درهم بنهاية الأسبوع، مقابل قيمة قدرها 1.611 تريليون درهم في الأسبوع الذي سبقه، بخسائر أسبوعية بنحو 73 مليار درهم.

• 151 مليون درهم إجمالي تداولات (السوق) خلال جلسة أمس.

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