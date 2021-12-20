1.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 1.2 مليار درهم.

وأفادت الدائرة في بيان، بأنها شهدت تسجيل 260 مبايعة بقيمة 750.85 مليون درهم، منها 28 مبايعة لأراضٍ بقيمة 203.94 ملايين درهم، و232 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 546.91 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات قيمة قدرها 364.96 مليون درهم، بينما شهدت الهبات، تسجيل 23 هبة بقيمة 137.32 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت «جبل علي الأولى»، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثماني مبايعات بقيمة 20 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 5» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 20 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت «الخيران الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم، ثم منطقة برج خليفة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم.

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