7.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 7.1 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة الأسبوع الماضي، تسجيل 1562 مبايعة بقيمة 4.01 مليارات درهم، منها 225 مبايعة للأراضي بقيمة 1.05 مليار درهم، و1337 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.95 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46 مليون درهم في منطقة «سيح شعيب 2»، تليها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى، تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 96 مبايعة بقيمة 286 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 157 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 71 مليون درهم بمنطقة ند حصة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 202 مبايعة بقيمة 559 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 116 مبايعة بقيمة 238 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 101 مبايعة بقيمة 298 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.92 مليار درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 80 هبة بقيمة 202.32 مليون درهم.

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