سوق دبي المالي يرتفع 1% وينهي تعاملات الأسبوع بالمنطقة الخضراء

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي، جلسة اليوم مرتفعا بنسبة 0.6% عند مستوى 3273 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 479 مليون درهم. وبالإغلاق عند هذا المستوى، يكون السوق قد ارتفع بمقدار 47 نقطة للأسبوع ككل، وبنسبة 1% مقارنة بإغلاق يوم الخميس الماضي. وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 14 شركة من أصل 31 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 14 شركة أخرى، وبقيت 3 على ثبات.

وأغلق سهم «إعمار العقارية» منخفضا بنسبة 0.2% عند 5 دراهم، وبتداولات قاربت 37 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «ديار للتطوير» بنسبة 0.2% عند 0.486 درهم، وبتداولات تجاوزت 14 مليون سهم.

وارتفع سهم «الامارات دبي الوطني» بنسبة 1% عند 14.15 درهما، وبتداولات تجاوزت 5 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.7% عند 5.57 دراهم، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم. وأكثر الأسهم تداولا هو سهم «الاتحاد العقارية» منخفضا بنسبة 2% عند 0.336 درهم، وبتداولات تجاوزت 57 مليون سهم.

وارتد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعا خلال جلسة اليوم بعد 3 جلسات متواصلة من الانخفاض، حيث أغلق مرتفعا بنسبة 0.4% عند 8856 نقطة، وبتداولات كبيرة بلغت قيمتها الإجمالية 7.7 مليارات درهم.

وبالإغلاق عند هذا المستوى يكون السوق قد انخفض بمقدار 27 نقطة للأسبوع ككل وبنسبة 0.3% مقارنة بإغلاقه يوم الخميس الماضي. وارتفعت أسهم 21 شركة من أصل 53 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 20 شركة، وبقيت 12 على ثبات.

وارتفع سهم «اتصالات» بنسبة 1.93% عند 36.9 درهما، وبتداولات تجاوزت 73 مليون سهم، بينما انخفض سهم «ملتيبلاي» بنسبة 1% عند 2 درهم، وبتداولات قاربت 79 مليون سهم. كما انخفض سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 1.2% عند 19.4 درهما، وبتداولات تجاوزت 20 مليون سهم.

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