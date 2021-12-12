عقاريون: عروض المطورين القوية تحفز القرار الشرائي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أكد عقاريون أن القطاع العقاري في سوق دبي يشهد، من حين إلى آخر، عروضاً قوية من شأنها تحفيز القرار الشرائي، لافتين إلى أن هذه العروض محاولة من المطور لتحفيز المواقف الاستثمارية المترددة، ونصحوا المستثمر بأن يكون واعياً عند اختيار العرض الترويجي وعملية الشراء.

تحفيز الشراء

وقال المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن القطاع العقاري في دبي يشهد، من حين إلى آخر، عروضاً قوية من شأنها تحفيز القرار الشرائي.

وأضاف أن من بين تلك العروض ما يتعلق بسعر العقار أو خفض رسوم الخدمات، مشيراً إلى أن هذه العروض محاولة من المطور لتحفيز المواقف الاستثمارية المترددة.

ونصح الوادية المستثمر بأن يدقق في أي عرض، في ما إذا كان جيداً بالنسبة له أم لا، وما إذا كان سيحقق مكاسب منه.

وأشار إلى عوامل مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار عند شراء عقار، منها المساحة والتصميم الداخلي، ما يتطلب أن يكون الشخص على قدر عالٍ من العلم والخبرة في السوق العقارية لتقييم الفرص بطريقة صحيحة.

المستثمر الواعي

إلى ذلك، قال المدير العام لـ«شركة الليوان الملكي للعقارات»، محمد حارب، إن أسعار العروض المطروحة من شركات المطور العقاري جيدة في المجمل، وتعمل على تحفيز القرار الاستثماري، لاسيما لدى المترددين.

وأضاف أن العروض الترويجية تعتمد عموماً على طريقة نشرها من قبل شركات الوساطة العقارية، وأيضاً من قبل الوسطاء الذين يقومون بحملات تسويقية على صفحاتهم الخاصة.

وتابع أبوحارب: «لكي يكون المستثمر واعياً بما يتعلق بالعروض العقارية من قبل الوسطاء أو شركات الوساطة العقارية، فيجب عليه التأكد من صحة الإعلان، من خلال مراجعة الشركة المطورة الأساسية في ما يتعلق بالأسعار والعروض المقدمة».

كما شدد على أهمية التأكد من وجود رقم التصريح الإعلاني في أي منشور أو حملة تسويقية، ما يؤكد صدقية الإعلان، والاطلاع التام على الأسعار في السوق العقارية، والعقارات المحيطة، والإلمام الجيد بموضوع الشراء، فضلاً عن الاطلاع على القوانين العقارية التي تخص الشراء، وحجز الوحدات السكنية، لتجنب الوقوع في إعلانات وهمية.

في السياق نفسه، قال الوسيط العقاري، محمد آل علي، إن أفضل طريقة لشراء العقار هي اختيار الموقع، ثم الاستعلام عن الأسعار في تلك المنطقة، ومعرفة ما إذا كان السعر مناسباً أو لا.

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