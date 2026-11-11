«ولاء السياح».. رافد لعقارات دبي

تفتح «بطاقة الولاء السياحي» في دبي مساراً لتعميق العلاقة بين السياحة والاستثمار العقاري، عبر تشجيع الزائر على العودة وبناء ارتباط مستمر بالمدينة، فالزائر المتكرر غالباً ما يكتسب معرفة أوسع بأحيائها وخدماتها وجودة الحياة فيها، بما قد يحوّل الإقامة المؤقتة إلى رغبة في امتلاك منزل ثانٍ أو دراسة فرصة استثمارية.

وتستمد المبادرة أهميتها من جمع مزايا سياحية وخدمات حصرية مع تأشيرة متعددة الدخول لخمس سنوات، ضمن برنامج مخصص للزوار المتكررين. وهذا التوجه يمنح العلاقة مع دبي أفقاً أطول، ويتيح للزائر التخطيط لرحلاته المقبلة بدرجة أكبر من الوضوح والمرونة.

اقتصادياً، تبدأ قيمة هذا التحول من الطلب على الإقامة، فتكرار الزيارات يمكن أن يوسع فرص الإشغال أمام الفنادق والشقق الفندقية وبيوت العطلات، ويمنح المستثمر العقاري قاعدة إضافية من المستخدمين المحتملين.

ومع تنوع أغراض السفر بين الترفيه والتسوق وحضور الفعاليات، تتسع فرص استفادة الوحدات التي تجمع الموقع المناسب وجودة الإدارة وسهولة الوصول إلى الخدمات.

أما المسار الأعمق فيتعلق بكيفية اتخاذ قرار الشراء، فالعقار استثمار يحتاج إلى معرفة وثقة، والزيارات المتكررة تساعد على تكوينهما تدريجياً.

ومع كل تجربة، يستطيع الزائر مقارنة المناطق، وفهم احتياجاته، وتقييم ملاءمة التملك لطريقة استخدامه للمدينة، فتتحول جاذبية دبي السياحية إلى معرفة عملية تدعم قراراً استثمارياً مدروساً.

وهنا تبرز فرصة المنزل الثاني، إذ قد يجد بعض الزوار المنتظمين قيمة في امتلاك وحدة تستوعب زياراتهم العائلية، مع إمكانية تشغيلها تأجيرياً خلال فترات غيابهم وفق الأنظمة. ويجمع هذا النموذج بين منفعة الاستخدام الشخصي وفرصة تحقيق دخل، بما يوسع دوافع الشراء ويضيف تنوعاً إلى قاعدة الطلب.

كما تتيح المبادرة للمطورين وشركات الإدارة العقارية تطوير عروض تناسب هذه الفئة، تشمل وحدات مجهزة وخدمات صيانة وإدارة وتأجير مرنة.

وتكمن الفرصة هنا في تقديم تجربة تملك متكاملة، تجعل إدارة العقار من الخارج أكثر سهولة، وتربط جودة الأصل بجودة الخدمة.

ويتعاظم الأثر المحتمل كلما نجحت منظومة السياحة والعقار في تحويل تكرار الزيارة إلى تجربة متصلة، من الحجز والإقامة إلى التعرف إلى فرص التملك.

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