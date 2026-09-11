شراكة لتمويل الوحدات السكنية قيد الإنشاء

وقّع بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية شراكة استراتيجية مع «شركة شمال القابضة»، بهدف توفير حلول متكاملة للتمويل السكني في مشاريع «شمال» السكنية قيد الإنشاء في دبي.

وأفاد بيان، أمس، بأن هذا التعاون يوفر تجربة متكاملة وسهلة للمشترين والمستثمرين المؤهلين في مشاريع «شمال»، لافتاً إلى أنه ومن خلال توفير خيارات مُصممة خصيصاً للتمويل العقاري، يقدم البنك وضوحاً مالياً مبكراً، وأسعاراً تنافسية، وسهولة في إجراءات الموافقة.

وتعزز هذه الشراكة تجربة العملاء في الشراء من خلال دمج حلول منظمة للتمويل العقاري بمجرد قيام المشتري بسداد الدفعة الأولى البالغة 50% من قيمة العقار.

وقال رئيس الخدمات المصرفية المميزة والشخصية، ومبيعات الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، يوسف سعيد محمد: «يسعدنا التعاون مع شركة شمال القابضة، لتبسيط تجربة شراء المنازل على الخريطة في دبي، وذلك من خلال الجمع بين العقارات المتميزة والخدمات المالية المبتكرة».

وأضاف: «تعزز هذه المبادرة طموحنا في رسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي في المنطقة، وتؤكد التزامنا على المدى الطويل بدعم زخم النمو القوي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شمال القابضة»، عبدالله بن حبتور: «تأتي هذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني لتضيف بُعداً جديداً وحيوياً لاستراتيجيتنا العقارية المتميزة، وتوسع نطاق معايير التميز نفسها لتشمل طريقة تمويل عملائنا لمنازلهم. ومن خلال توفير خبرة مالية موثوقة ضمن تجربة العميل، فإننا نزود المشترين بكل الأدوات التي يحتاجونها لإتمام مشاريعهم بثقة ووضوح. ومع استمرار دبي في إرساء معايير عالمية لقطاع العقارات، فإننا على قناعة بأن شراكات كهذه تحدد طريقة تطور القطاع بسلاسة وشفافية، والتركيز الكامل على العميل».