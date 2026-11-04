بـ15 درهماً للسهم.. «إعمار العقارية» تعتزم الاستحواذ على كامل أسهم «إعمار للتطوير»

أعلنت شركة «إعمار العقارية»، المدرجة في سوق دبي المالي، عزمها تقديم عرض شراء نقدي اختياري للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة «إعمار للتطوير»، غير المملوك لها أو لشركتها التابعة المملوكة بالكامل بصورة غير مباشرة، شركة «الإمارات بروبرتي هولدينغز ليمتد» (إيميرتس بروبرتي).

وأفادت الشركة، في إفصاح نشرته على موقع سوق دبي المالي، اليوم، بأن عرض الشراء يبلغ 15 درهماً نقداً لكل سهم، على أن يخضع العرض للموافقة المطلوبة من مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية».