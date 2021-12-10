7.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 7.4 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1644 مبايعة، بقيمة 4.15 مليارات درهم، منها 113 مبايعة للأراضي بقيمة 606.56 ملايين درهم، و1531 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.54 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ومبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم، تلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم، تلتها حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 203 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، وأخيراً مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 166 مبايعة بقيمة 241 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 133 مبايعة بقيمة 355 مليون درهم، وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 106 مبايعات بقيمة 173 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.01 مليارات درهم، منها 78 رهناً لأراضٍ بقيمة 685.09 مليون درهم، و248 رهناً لفلل وشقق بقيمة 2.33 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الورقاء الرابعة بقيمة 569 مليون درهم، وأخرى في منطقة النهدة الأولى بقيمة 250 مليون درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 107 هبات بقيمة 266.54 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 115 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 27 مليون درهم.

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