1.5 مليار درهم مبيعات «ريبورتاج» خلال 11 شهراً بنمو 110%

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حققت «ريبورتاج العقارية»، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، مبيعات تتجاوز 1.5 مليار درهم منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 714 مليون درهم، حققتها الشركة خلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020، بنمو يتجاوز 110%.

وتباشر «ريبورتاج» تطوير 12 مشروعاً قيد الإنشاء بالإمارات، توفر نحو 6000 وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر في أبوظبي.

وقال الرئيس التنفيذي في «ريبورتاج العقارية»، إسلام أحمد سليمان، إن «مواصلة تحقيق مبيعات قوية خلال العام الجاري، يعكس قوة أداء (ريبورتاج)، ومرونتها في التكييف مع التحديات، مع مواصلة طرح مشروعات جديدة تلبي احتياجات العملاء».

وأضاف أن «ارتفاع المبيعات يعكس من جانب آخر تحسن النشاط بالسوق العقارية بالإمارات، وقدرته على تجاوز التحديات المرتبطة بتداعيات الجائحة». وكانت «ريبورتاج» قد حققت مبيعات بقيمة 812 مليون درهم خلال عام 2020، بنمو يصل إلى 125% مقارنة بعام 2019.

وأوضح سليمان أن الشركة حريصة على مواصلة طرح العديد من العروض الجاذبة للمشترين، التي تسهم في تعزيز المبيعات. وأكد أن «السوق العقارية بالإمارات تشهد نشاطاً قوياً في ما يتعلق بالطلب على شراء العقارات، بالتزامن مع تنظيم (إكسبو 2020 دبي)، فضلاً عن إطلاق حزم (مشاريع الخمسين)، بما يعزز تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة (كوفيد 19)». ولفت إلى استمرار «ريبورتاج» في تنفيذ مشروعاتها كافة وفق الخطط الزمنية المحددة، ما يعزز من ثقة المستثمرين بمشروعات الشركة، وبالسوق العقارية ككل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news