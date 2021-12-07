2.4% ارتفاعاً في «دبي المالي».. و«أبوظبي للأوراق المالية» عند مستوى قياسي جديد

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

واصلت مؤشرات أسواق المال المحلية، أمس، مسارها الصاعد لليوم الثاني على التولي، حيث ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 2.4%، فيما سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية مستوى قياسياً جديداً، يُعد الأعلى في تاريخه، بعد أن واصل أمس ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي، حيث صعد بنسبة 2.6%.

سوق دبي

وتفصيلاً، أغلق مؤشر سوق دبي المالي في ختام جلسة أمس، مرتفعاً بنسبة 2.4%، ومغلقاً عند مستوى 3163 نقطة، بعد أن سجل تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 895 مليون درهم.

وشهدت الجلسة ارتفاع معظم الأسهم المتداولة، إذ أغلقت أسهم 29 شركة على ارتفاع من أصل 34 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم ثلاث شركات، وبقيت شركتان على ثبات.

ارتفاعات

وأغلق سهم شركة «سوق دبي المالي» مرتفعاً بنسبة 11% عند 2.73 درهم، وبتداولات قاربت 95 مليون سهم، في حين ارتفع سهم «ديار للتطوير» بالنسبة القصوى عند 0.504 درهم، وبتداولات جاوزت 147 مليون سهم.

كما ارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.9% عند 4.80 دراهم، وبتداولات بلغت نحو 41 مليون سهم، فيما ارتفع سهم «جي إف إتش» بنسبة 0.9% عند 1.18 درهم، وبتداولات وصلت إلى أكثر من 52 مليون سهم.

تصدر

وتصدر سهم «ديار للتطوير» الأوراق المالية الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي بنسبة 14.7%، مغلقاً على سعر 0.50 درهم، تلاه سهم شركة اكتتاب بنسبة 12.34%، مغلقاً على سعر 0.27 درهم، ثم سهم شركة دار التكافل الذي ارتفع بنسبة 12.3%.

سوق أبوظبي

بدوره، واصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي أمس، بنسبة 2.6%، عند مستوى 8999 نقطة، وهو أعلى مستوى يسجله في تاريخه، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2.9 مليار درهم.

وواصل سهم «اتصالات» ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 5% عند 36.50 درهم، محققاً أعلى سعر منذ الإدراج، وبتداولات قاربت 21 مليون سهم.

«ملتیبلاي»

وارتفع سهم «ملتیبلاي» بنسبة 6% عند 2.120 درهم في ثاني يوم له بعد الإدراج، وبتداولات بلغت 93 مليون سهم، فيما ارتفع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 4.4% عند 20.360 درهم، وبتداولات تجاوزت 25 مليون سهم.

تحسن الكبير

إلى ذلك، قال المحلل المالي ومدير التطوير في شركة الأنصاري للخدمات المالية، عبدالقادر شعث، إن التحسن الكبير في أداء الأسواق المحلية، جاء مدعوماً بالتطورات الإيجابية التي تزامنت مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين للدولة، وانطلاقة الخمسين الجديدة، وبفعل البرنامج الوطني للسكك الحديدية، وقطار الاتحاد الذي تم إطلاقه أمس، ما يعكسه تطور البنية التحتية في الدولة، والتطور الاقتصادي المستمر، الأمر الذي يساعد على إيجاد فرص جديدة للقطاع الخاص الإنشاءات والبنية التحتية.

قفزة

وأضاف شعث أن سوق دبي المالي حقق قفزة في السيولة أمس، مقارنة بأول من أمس، حيث حقق أكثر من 800 مليون درهم مقارنة بـ400 مليون درهم أي بزيادة يومية نسبتها 100%، مشيراً إلى أن ارتفاع مستوى السيولة في سوق دبي يعكس حالة الاطمئنان والثقة التي يبديها المستثمرون مع الأخبار الاقتصادية الإيجابية.

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