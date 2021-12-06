دبي تسجل صفقات عقارية بـ 31 مليار درهم منذ انطلاق «إكسبو 2020»

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

سجلت السوق العقارية في دبي إتمام 12 ألفاً و352 صفقة بقيمة 31.08 مليار درهم، منذ انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» وحتى نهاية نوفمبر الماضي، شملت 7000 صفقة في السوق الثانوية (العقارات الجاهزة) بقيمة 19.84 مليار درهم، و5352 صفقة في سوق العقارات على المخطط بقيمة 11.24 مليار درهم.

وأظهر تقرير لموقع «بروبرتي فايندر»، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عقارات دبي شهدت أعلى مبيعات شهرية خلال ثماني سنوات في نوفمبر 2021، بفضل التأثير الإيجابي لمعرض «إكسبو» على السوق.

وأوضح التقرير أن نوفمبر الماضي شهد إنجاز 7000 صفقة بيع عقارات بقيمة 17.96 مليار درهم، لتكون بذلك أفضل نتائج خلال شهر نوفمبر على الإطلاق.

وبلغ إجمالي صفقات البيع منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر، 55 ألفاً و651 صفقة، بقيمة 135.4 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة الصفقات العقارية خلال الـ11 شهراً الماضية، قيمة جميع الصفقات المُنجزة في عام 2020 بنسبة 88.39%، مُسجلةً أعلى مبيعات سنوية منذ عام 2014.

واستقطبت السوق الثانوية خلال أكتوبر الماضي 54% من إجمالي الصفقات، مقابل 46% في سوق العقارات على المخطط.

وفي ما يتعلق بحجم الصفقات، شملت مبيعات السوق العقارية على المخطط 3219 عقاراً، بقيمة إجمالية بلغت 6.84 مليارات درهم، بينما شهدت سوق العقارات الجاهزة إتمام 3781 صفقة بيع، بقيمة 11.12 مليار درهم.

وبالمقارنة بين شهري نوفمبر وأكتوبر لعام 2021 على أساس شهري، زادت قيمة وحجم مبيعات سوق العقارات على المخطط بنسبة تفوق 50%، كما زاد حجم السوق الثانوية بما يزيد على 17.4%، وقيمتها بنسبة 27.6%.

2.3 مليار درهم تصرفات في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 438 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم، منها 33 مبايعة لأراضٍ بقيمة 89.13 مليون درهم، و405 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 937.4 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 1.25 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 20 هبة بقيمة 29.5 مليون درهم.

• 135.4 مليار درهم مبيعات عقارية في دبي منذ بداية 2021 وحتى نهاية نوفمبر.

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