%142 زيادة في مبايعات عقارات دبي خلال نوفمبر

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

سجلت عقارات دبي مبايعات بقيمة 18 مليار درهم، خلال نوفمبر الماضي، بنمو نسبته 142%، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020، فيما وصلت قيمة المبايعات في الإمارة إلى 135 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وإلى نهاية نوفمبر، بزيادة نسبتها 110.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد عقاريون لـ«الإمارات اليوم» أن قطاع العقارات في دبي يشهد انتعاشاً قوياً حالياً، بدعم من زيادة عدد زوار معرض «إكسبو 2020»، والمحفزات الحكومية الأخيرة، فضلاً عن تسهيلات المطورين العقاريين، متوقعين استمرار المنحنى التصاعدي للقطاع خلال الأشهر المقبلة.

11 شهراً

وتفصيلاً، بلغ إجمالي قيمة مبايعات العقارات في دبي، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي، 135 مليار درهم، بزيادة نسبتها 110.9%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، حيث بلغت قيمة المبايعات 64 مليار درهم.

وتصدرت منطقة «نخلة جميرا» قائمة أعلى خمس مناطق مبيعاً في دبي خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2021، بقيمة بلغت 13.1 مليار درهم، تلتها منطقة «دبي هيلز» بقيمة 9.99 مليارات درهم، ثم «برج خليفة» بـ8.2 مليارات درهم، تلتها منطقة «الخليج التجاري» بتسجيلها مبيعات قيمتها سبعة مليارات درهم، ثم منطقة «دبي كريك هاربور» بقيمة مبيعات وصلت إلى 5.96 مليارات درهم.

نوفمبر

وعلى مستوى الشهر، سجلت مبايعات عقارات دبي، خلال نوفمبر الماضي، نمواً بنسبة 142%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، حيث بلغت قيمة المبايعات 18 مليار درهم، مقابل 7.44 مليارات درهم سجلتها الإمارة في نوفمبر 2020.

وتصدرت منطقة «الحبية الرابعة» قائمة أعلى خمس مناطق مبيعاً خلال نوفمبر الماضي، بقيمة 1.48 مليار درهم من خلال 487 معاملة بيع، تلتها «نخلة جميرا»، بقيمة مبيعات بلغت 1.46 مليار درهم عبر 184 معاملة بيع، ثم «الخليج التجاري»، بقيمة بلغت 1.34 مليار درهم عن عدد معاملات بلغ 871 معاملة بيع، فيما جاءت بعدها «دبي كريك هاربور» بقيمة 1.2 مليار درهم من خلال معاملات بلغت 359 معاملة، بينما حلّت في المركز الخامس منطقة «برج خليفة»، بقيمة مبيعات بلغت 1.13 مليار درهم وعدد معاملات بلغ 309 معاملات.استثمارات

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن زيادة ضخ الاستثمارات العقارية في دبي منذ بداية العام الجاري، يأتي مدعوماً بزيادة عدد زوار معرض «إكسبو 2020 دبي»، والمحفزات الحكومية، فضلاً عن تسهيلات المطورين العقاريين، وزيادة العروض في السوق، إضافة إلى تزايد مستويات الثقة بالقطاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن فترة الـ11 شهراً الماضية، تعتبر من الفترات المهمة للشركات العقارية، إذ تتنافس الشركات في ما بينها لزيادة نسبة مبيعاتها من خلال العروض المغرية، متوقعاً أن يكون الربع الأول من العام المقبل امتداداً للانتعاش الذي بدأ عام 2021.

وأكد الملا أن أداء السوق العقارية في دبي، لايزال يحافظ على المنحنى الصاعد الذي بدأه منذ الأشهر الأولى من العام الجاري، مدللاً على ذلك بأداء القطاع خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين، إذ حقق الشهران أداءً جيداً فاق كل التوقعات.

انتعاش

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن انتعاش حركة المبايعات العقارية في دبي خلال الأشهر الماضية، يرجع بشكل أساسي إلى الزخم الذي أحدثه معرض «إكسبو 2020 دبي»، إلى جانب توجه الكثير من أصحاب الثروات إلى دبي للإقامة فيها، وهو ما ظهر في معاملات المناطق المتميزة والأغلى، مثل «نخلة جميرا»، حيث انتعش الطلب على عقارات دبي الفاخرة بشكل متزايد من قبل الأثرياء من جميع أنحاء العالم.

استمرار

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركتي «بيوت» و«دوبيزل»، حيدر علي خان، إن بيانات المبايعات تؤكد استمرار التوجهات الصاعدة التي تشهدها السوق العقارية في دبي منذ بداية العام الجاري، والتي جاءت مدعومة بالعديد من العوامل، بما في ذلك انطلاق فعاليات «إكسبو 2020»، إضافة إلى المبادرات والتسهيلات الحكومية، لاسيما تلك المتعلقة بتأشيرات الإقامة، مثل تأشيرات العمل عن بعد، وتوسيع معايير الحصول على الإقامة الذهبية.

وتوقع خان استمرار هذا النمو بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، مع ازدياد رغبة كل من المستثمرين والمشترين والمستأجرين المحليين والعالميين في الاستفادة من الفرص المميزة التي تقدمها سوق دبي العقارية.

• عقاريون يتوقعون استمرار المنحنى التصاعدي للقطاع خلال الأشهر المقبلة.

3.2 مليارات درهم تصرفات في 3 أيام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والاملاك بدبي أكثر من 3.2 مليارات درهم منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى أمس (ثلاثة أيام).

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 907 مبايعات بقيمة 2.27 مليار درهم، منها 120 مبايعة لأراضٍ بقيمة 556.72 مليون درهم، و787 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.72 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات قيمة قدرها 898.43 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 48 هبة بقيمة 120.07 مليون درهم.

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