الأسهم المحلية تغلق خضراء بسيولة 8.2 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت قيم التداولات في أسواق المال المحلية بنهاية جلسة اليوم مدعومة بالنشاط الملحوظ على سهم "اتصالات" مع استقطابه سيولة ناهزت 5.28 مليار درهم.

ووصلت السيولة الإجمالية في أسواق الأسهم المحلية لنحو 8.8 مليار درهم موزعة بواقع 7.198 مليار درهم في سوق أبوظبي ونحو 994 مليون درهم لسوق دبي.

وجري التداول على 995.8 مليون سهم منها 630.3 مليون سهم في سوق أبوظبي و365.49 مليون سهم في سوق دبي، من خلال تنفيذ أكثر من 23.9 ألف صفقة في السوقين.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.42% أو ما يعادل 13 نقطة ليغلق عند 3072.91، نقطة، فيما زاد سوق أبوظبي بنسبة 0.8% أو ما يوازي 67.9 نقطة ليصل إلى 8546.52 نقطة.

وفي سوق أبوظبي، استقطب سهم اتصالات سيولة بقيمة 5.28 مليار درهم وأغلق مرتفعاً عند 3.3%، فيما استقطب بنك أبوظبي الأول نحو 684.6 مليون درهم بارتفاع 0.95%.

أما في سوق دبي، فنشطت التداولات على سهم بنك دبي الإسلامي بسيولة 392 مليون درهم، ثم إعمار العقارية بسيولة 261.6 مليون درهم وبارتفاع قيمة السهم 1.78%.

ومن المقرر أن تكون أسواق الأسهم المحلية في عطلة رسمية الأربعاء والخميس القادمين بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين للدولة، على أن تستأنف التداولات اعتباراً من الأحد القادم الموافق 5 ديسمبر 2021.

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