مؤشر "دبي المالي" يغلق مرتفعاً بنسبة 1.8%

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي في ختام جلسة تداول اليوم مرتفعا بنسبة 1.8%، عند مستوى 3060 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 639 مليون درهم.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع معظم الأسهم المتداولة، إذ أغلقت أسهم 24 شركة على ارتفاع من أصل 31 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم ست شركات، وبقيت أسهم شركة واحدة على ثبات.

وارتفع سهم "سوق دبي المالي" بنسبة 2.6% عند 2.40 درهم، وبتداولات تجاوزت 52 مليون سهم، فيما ارتفع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 3.6% عند 4.61 دراهم ، وبتداولات بلغت أكثر من 41 مليون سهم.

كما ارتفع سهم "ديار للتطوير" بنسبة 0.7% عند 0.431 درهم، وبتداولات قاربت من 50 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 3.3% عند 5.31 درهم، وبتداولات بلغت 16 مليون سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولا، سهم "الاتحاد العقارية"، الذي ارتفع بنحو 1% عند 0.316 درهم، وبتداولات قاربت 82 مليون سهم.

من جانبه، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، مرتفعا بنسبة 2.2%، عند مستوى 8479 نقطة، ليسجل أعلى إغلاقاته التاريخية، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2.2 مليار درهم.

وارتفع سهم "اتصالات" بنسبة 5.8% عند 31 درهم، مسجلا أعلى سعر له منذ إدراجه، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم، في حين ارتفع سهم "طاقة" بالنسبة القصوى عند 1.350 درهم، وبتداولات تجاوزت 38 مليون سهم.

كما ارتفع سهم "إشراق للاستثمار" بنسبة 3.2% عند 0.393 درهم، وبتداولات تجاوزت 44 مليون سهم.

وارتفع سهم "أبوظبي الأول" بنسبة 0.5% عند 19 درهم، وبتداولات بلغت نحو 19 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "ألفا ظبي" بنسبة 2.6% عند 28.880 درهم، وبتداولات جاوزت سبعة ملايين سهم.

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