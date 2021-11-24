«دبي المالي» يسجل أداءً قياسياً خلال 3 أسابيع

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حقق سوق دبي المالي أداءً قياسياً، منذ اعتماد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تكليف سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، بالإشراف على الأسواق المالية والبورصات في دبي في 31 أكتوبر 2021.

وخلال ثلاثة أسابيع في 15 جلسة تداول تلت الإعلان عن التكليف، ارتفع إجمالي قيمة تداولات سوق دبي المالي بنسبة 270% إلى 15.5 مليار درهم، فيما ارتفع إجمالي عدد الأسهم المتداولة بنسبة 348% إلى 10.7 مليارات سهم، في حين ارتفع إجمالي عدد صفقات التداول بنسبة 222% إلى 146 ألف صفقة.

وحقق سوق دبي المالي مكاسب في القيمة السوقية بنحو 38.5 مليار درهم، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 13.7%، بينما ارتفع سهم شركة سوق دبي المالي 164% خلال الفترة ذاتها.

وشملت خطة تطوير الأسواق المالية في دبي بهدف مضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى ثلاثة تريليونات درهم، إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، وإنشاء صندوق تصل قيمته إلى ملياري درهم كصانع للسوق، وصندوق بقيمة مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا المتقدمة في دبي وتشجيعها على الإدراج في الأسواق المالية في الإمارة.

أداء سوق دبي خلال 15 جلسة تداول

ارتفاع قيمة تداولات السوق بنسبة 270% إلى 15.5 مليار درهم.

ارتفاع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 348% إلى 10.7 مليارات سهم.

ارتفاع إجمالي عدد صفقات التداول بنسبة 222% إلى 146 ألف صفقة.

مكاسب القيمة السوقية 38.5 مليار درهم.

ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 13.74%.

ارتفاع سهم شركة سوق دبي المالي 164%.

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