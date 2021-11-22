عقارات دبي تسجل تصرفات بقيمة 1.2 مليار درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 1.2 مليار درهم.

وشهدت الدائرة، أمس، تسجيل 450 مبايعة بقيمة 1.07 مليار درهم، منها 33 مبايعة لأراضٍ بقيمة 189.24 مليون درهم، و417 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 879.51 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات قيمة قدرها 158.64 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 10 هبات بقيمة 19.93 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة «جميرا الأولى»، تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في المنطقة نفسها، ثم مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 6».

وتصدرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ست مبايعات بقيمة 16 مليون درهم، تلتها منطقة «ند الشبا الأولى» بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 17 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في المنطقة نفسها.

بدورها، تصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بعد أن سجلت 116 مبايعة بقيمة 238 مليون درهم.

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