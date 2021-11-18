6.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الجاري، أكثر من 6.3 مليارات درهم.



وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات، بتسجيل 1579 مبايعة بقيمة 3.99 مليارات درهم، منها 156 مبايعة لأراض بقيمة 853.69 مليون درهم و1423 مبايعة لشقق والفلل بقيمة 3.13 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 2.22 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 59 هبة بقيمة 177.8 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، بقيمة 38 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.



وتصدرت "وادي الصفا 5"، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 159 مليون درهم، تلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم، وثالثة في "الحبية الثالثة" بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة، وأخيرا مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت "مرسى دبي" المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 184 مبايعة بقيمة 546 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 172 مبايعة بقيمة 213 مليون درهم، وثالثة في "الحبيه الرابعة" بتسجيلها 126 مبايعة بقيمة 282 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news