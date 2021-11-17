سهم «دبي المالي» عند أعلى سعر منذ 7 سنوات

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

شهد سوق دبي المالي، أمس، استمرار ارتفاع سهم السوق، بالنسبة القصوى للجلسة الثالثة على التوالي عند 2.95 درهم، ليرتفع إلى أعلى سعر له منذ أكثر من سبع سنوات، وبتداولات بلغت نحو 151 مليون سهم.

كما واصل مؤشر السوق ارتفاعه، حيث ارتفع، بنهاية جلسة أمس، بنسبة 1%، مغلقاً عند مستوى 3287 نقطة، ومسجلاً أعلى مستوياته منذ فبراير 2018، وبتداولات بلغت 1.3 مليار درهم.

وارتفعت أسهم 16 شركة من أصل 33 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 13 شركة، وبقيت أربع شركات على تبات.

وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.6% عند 5.18 دراهم، بتداولات جاوزت 74 مليون سهم، فيما ارتفع سهم «أملاك للتمويل» بالنسبة القصوى عند 0.435 درهم، وبتداولات بلغت مليونَي سهم.

وارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.7%عند 5.55 دراهم، وبتداولات قاربت 16 مليون سهم، بينما ارتفع «جي إف إتش» بنسبة 12.5% عند 1.26 درهم، وبتداولات جاوزت 109 مليون سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «ديار للتطوير» مرتفعاً بالنسبة القصوى للجلسة الثانية على التوالي عند 0.476 درهم، ليرتفع إلى أعلى سعر له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبتداولات بلغت 164 مليون سهم.

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