سوق دبي يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2018

المصدر: مدحت السويفي - دبي

واصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، وبنسبة 2.7% عند مستوى 3255 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته منذ اربع سنوات وبتداولات كبيرة بلغت قيمتها 1.8 مليار درهم.

وشهدت جلسة أمس ارتفاع غالبية الأسهم المتداولة، إذ أغلقت أسهم 20 شركة على ارتفاع من أصل 30 شركة تم تداولها اليوم، بينما ارتفعت أسهم 7 شركات، وبقيت 3 على ثبات.

واستمر سهم "سوق دبي المالي" في ارتفاعه بالنسبة القصوى عند 2.57 درهم، ليسجل أعلى ارتفاع له منذ أكثر من 7 سنوات، وبتداولات عالية قاربت 193 مليون سهم.

وارجع محللون ماليون هذه الارتفاعات منذ بداية الأسبوع إلى الأخبار الإيجابية المرتبطة باقتصاد دبي ونجاح المعارض التي يتم تنظيمها في دبي وعلى رأسها عودة معرض دبي للطيران لتحقيق صفقات كبيرة وتحقيق عدد زوار معرض ٣.٥ مليون زائر في شهر ونصف، بالإضافة الاداء الجيد للشركات القيادية مثل إعمار العقارية.

وارتفع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 4% عند 5.10 درهم، وبتداولات تجاوزت 105 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم "إعمار مولز" بنسبة 7.9% عند 2.60 درهم، وبتداولات قاربت 123 مليون سهم.



وارتفع سهم "أملاك للتمويل" بالنسبة القصوى عند 0.379 درهم، وبتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم، بينما ارتفع "دبي الإسلامي" بنسبة 1.3% عند 5.51 درهم، وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم.



وأكثر الأسهم تداولا سهم "ديار للتطوير" مرتفعا بالنسبة القصوى عند 0.414 درهم، ليرتفع إلى أعلى سعر له منذ أكثر من 3 سنوات، وبتداولات تجاوزت 241 مليون سهم.

ومن جانب آخر عكس مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية اتجاهه بعد 7 جلسات متواصلة من الارتفاع، وأغلق على تراجع بنسبة 0.3%، عند مستوى 8269 نقطة ، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.9 مليار درهم.

وأغلق سهم "الدار العقارية" منخفضا بنحو 1% عند 4.120 درهم، وبتداولات قاربت 75 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "إشراق للاستثمار" بنسبة 3% عند 0.378 درهم، وبتداولات قاربت 50 مليون سهم.



وانخفض سهم "أدنوك للحفر" بنسبة 0.9% عند 3.400 درهم، وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم، بينما انخفض سهم "دانة غاز" بنسبة 1.8% عند 1.110 درهم، وبتداولات قاربت 56 مليون سهم.

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