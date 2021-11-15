«دبي المالي» في أعلى مستوى منذ 4 سنوات

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.9% عند مستوى 3170 نقطة، حيث سجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات مع تداولات بلغت قيمتها نحو 939 مليون درهم.

جاء ذلك بعد إعلان لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، نيتها إدراج نظام «سالك» للتعرفة المرورية في سوق دبي المالي، ضمن استراتيجيتها الساعية إلى إدراج مجموعة من كبرى الشركات الحكومية وشبه الحكومية الناجحة، بهدف مضاعفة قيمتها لتصل إلى ثلاثة تريليونات درهم خلال الفترة المقبلة. وأغلقت أسهم 16 شركة على ارتفاع من أصل 34 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 15 شركة، وبقيت ثلاث شركات على ثبات. وارتفع سهم «سوق دبي المالي» بالنسبة القصوى مجدداُ (15%) عند 2.24 درهم، وبتداولات فاقت 176 مليون سهم، مع اختفاء المعروض بنهاية الجلسة. وبذلك يكون السهم ارتفع بنحو 111% (أكثر من الضعف) منذ إقرار تشكيل لجنة تطوير أسواق المال والبورصات واعتماد خطة لتطوير الأسواق.

كما ارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.4% عند 4.9 دراهم، بتداولات جاوزت 19 مليون سهم، فيما ارتفع سهم «إعمار مولز» بنسبة 0.4% عند 2.41 درهم، وبتداولات وصلت إلى 62 مليون سهم.

وارتفع سهم «ديار للتطوير» بنسبة 1.7% عند 0.360 درهم، وبتداولات قاربت 38 مليون سهم، بينما ارتفع «دبي الإسلامي» بنسبة 0.9% عند 5.44 دراهم، وبتداولات جاوزت 13 مليون سهم.

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