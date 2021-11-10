177.4 مليار درهم مبيعات عقارات دبي خلال 10 أشهر

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أظهر تقرير حديث لموقع «بروبرتي فايندر»، أن عقارات دبي سجلت أكثر من 48.6 ألف صفقة بيع بقيمة إجماية بلغت 177.4 مليار درهم، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، متجاوزة بذلك قيمة الصفقات المُنجزة في العام الماضي، بزيادة نسبتها 63.4%، ومسجلة أعلى مبيعات سنوية منذ عام 2015.

وأشار التقرير الذي كشف عنه الموقع على هامش معرض «سيتي سكيب» أمس، إلى أن أكتوبر وحده شهد 5352 صفقة بيع بقيمة 13.1 مليار درهم، ليحقق بذلك أفضل نتائج خلال شهر في الأعوام الثمانية الماضية.

وأوضح أن العقارات الجاهزة في دبي استحوذت على 62% من مبيعات السوق العقارية في الإمارة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر، مقابل 38% للعقارات على الخارطة.

استحواذ

وتفصيلاً، أفاد موقع «بروبرتي فايندر» المتخصص في القطاع العقاري، بأن المشروعات العقارية على الخارطة في دبي، استحوذت على نسبة 38% من إجمالي مبيعات السوق العقارية في الإمارة، خلال الأشهر الـ10 الأول من العام الجاري، بينما استأثرت العقارات الجاهزة (السوق الثانوية) بنسبة 62%.

إجمالي الصفقات

وأوضح التقرير، الذي أصدره الموقع على هامش فعاليات معرض «سيتي سكيب» أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن إجمالي عدد الصفقات المُنجزة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر وصل إلى 48 ألفاً و651 صفقة بقيمة بلغت 177 ملياراً و440 مليون درهم، متجاوزة بذلك قيمة جميع الصفقات المُنجزة في العام الماضي، بزيادة نسبتها 63.4%، ومُسجلةً أعلى مبيعات سنوية منذ عام 2015.

صفقات أكتوبر

ووفقاً للتقرير، شهد أكتوبر وحده إتمام 5352 صفقة بيع بقيمة 13.12 مليار درهم، ليحقق بذلك أفضل نتائج خلال شهر في الأعوام الثمانية الماضية.

وأضاف التقرير، أن العقارات الجاهزة في دبي استحوذت على 60% من إجمالي الصفقات خلال أكتوبر الماضي، مقابل 40% في سوق العقارات على المخطط، مبيناً أن سوق العقارات الجاهزة شهدت خلال الشهر نفسه إتمام 3219 صفقة بيع بقيمة 8.72 مليارات درهم، بينما بلغت مبيعات السوق على الخارطة 2133 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت 4.4 مليارات درهم.

الأفراد والشركات

ولفت إلى أن الشركات أنجزت 3395 صفقة بيع بقيمة 8.08 مليارات درهم تضمّنت العقارات على المخطط والفاخرة والجاهزة، في حين وصل عدد الصفقات بين الأفراد إلى 1957 بقيمة 5.03 مليارات درهم.

إكمال المشروعات

وقالت مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى «بروبرتي فايندر»، لينيت ساتشيتو، إن «الكثير من شركات التطوير العقاري قررت خلال الأزمة الصحية عام 2020 التركيز على إكمال مشروعاتها الحالية بدلاً من إطلاق أخرى جديدة». وأوضحت أن «هذا التوجه تسبب بزيادة كبيرة في أعداد الوحدات العقارية المُكتملة والجاهزة بالتزامن مع زيادة مشابهة في مستويات الطلب من المستثمرين، حيث أُجريت 58.76% من صفقات البيع منذ بداية عام 2021، من قِبل شركات التطوير، وذلك ضمن فئة العقارات على المخطط والعقارات الفاخرة والجاهزة».

أبرز المناطق لصفقات أكتوبر

بين تقرير موقع «بروبرتي فايندر»، أن صفقات بيع الفلل ومنازل الـ«تاون هاوس» الجاهزة في دبي، تركزت خلال أكتوبر 2021 في مناطق «داماك هيلز 2» و«ند الشبا» و«الينابيع» و«دبي هيلز إستيت» و«المرابع العربية»، بينما كانت أبرز المناطق التي شكّلت محط اهتمام المستثمرين في فئة الشقق خلال الشهر نفسه: «دبي مارينا» و«الخليج التجاري» و«قرية جميرا الدائرية» و«وسط دبي» و«أبراج بحيرات جميرا».

وبالنسبة للعقارات على المخطط، تركزت صفقات بيع الفلل ومنازل الـ«تاون هاوس» في مناطق «المرابع العربية 3»، و«تلال الغاف» و«ذا فالي» و«دبي لاند» و«مدينة محمد بن راشد»، فيما شملت أبرز المناطق لصفقات الشقق «دبي هاربور» و«مدينة محمد بن راشد» و«خور دبي» و«الخليج التجاري» و«وسط دبي».

• أكتوبر حقق أفضل نتائج في شهر خلال 8 أعوام بعد تسجيله 5352 صفقة بـ 13.1 مليار درهم.

%62 من المبيعات استحوذت عليها العقارات الجاهزة.

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