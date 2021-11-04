«أسهم دبي» تكسب 24.7 مليار درهم في أسبوع

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

قفزت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في سوق دبي المالي، فوق مستوى 400 مليار درهم، عند 416.808 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي، مقابل نحو 392.076 مليار درهم خلال الأسبوع السابق عليه، بمكاسب بلغت 24.732 مليار درهم.

وكسب مؤشر سوق دبي 247 نقطة خلال الأسبوع الماضي، مغلقاً على 3107.67 نقاط، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بإغلاق نهاية جلسة الخميس قبل الماضي.

وعكس مؤشر السوق، اتجاهه أمس، متراجعاً بشكل ضعيف بواقع نقطة واحدة، بعد المكاسب القوية التي حققها على مدار ثلاث جلسات متتالية.

وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات بنهاية جلسة أمس، 921 مليون درهم، بعد أن أغلقت أسهم 20 شركة على ارتفاع من أصل 36 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 13 شركة، وبقيت ثلاث شركات على ثبات.

وواصل سهم «سوق دبي المالي» ارتفاعه بالنسبة القصوى للجلسة الثالثة على التوالي أمس، عند 1.59 درهم، مسجلاً أعلى ارتفاع له منذ أكثر من أربع سنوات، وبتداولات تجاوزت 63 مليون سهم. وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.3% عند 4.77 دراهم، وبتداولات بلغت 48 مليون سهم.

كما ارتفع سهم «إعمار مولز» بنسبة 0.9% عند 2.33 درهم، وبتداولات قاربت 36 مليون سهم، بينما انخفض سهم «ديار للتطوير» بنسبة 0.6% عند 0.355 درهم، وبتداولات وصلت إلى 93 مليون سهم.

وارتفع سهم «جي إف إتش» بالنسبة القصوى عند 1.1 درهم، وبتداولات قاربت 98 مليون سهم، فيما ارتفع سهم «شعاع كابيتال» بنسبة 2.9% عند 0.74 درهم، وبتداولات تجاوزت 50 مليون سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «الاتحاد العقارية» مرتفعاً بنسبة 6.8% عند 0.36 درهم، ليسجل أعلى ارتفاع منذ 17 شهراً، وبتداولات قاربت 239 مليون سهم.

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