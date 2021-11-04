سهم (سوق دبي المالي) يرتفع بنسبة 44٪ في ثلاث جلسات تداول

المصدر: مدحت السويفي - دبي

ارتفع سهم سوق دبي المالي بالنسبة القصوى لليوم الثالث على التوالي، مسجلا ارتفاع إجمالي خلال ثلاث جلسات بنسبة، 44٪، مرتفعاً من 1.02 درهم في بداية تداولات يوم الإثنين الماضي إلى 1.59 درهم في التداولات المبكرة صباح اليوم، مسجلا ربح للسهم الواحد بمقدار 0.57 درهم خلال ثلاث جلسات تداول فقط

وفي التفاصيل ارتفع سهم (سوق دبي المالي) بالنسبة القصوى في جلسات الثلاثاء والأربعاء، والخميس (في التداولات الصباحية) بنسبة تقارب الـ 44٪، حيث ارتفع السهم بنسبة 14.88% في جلسة الثلاثاء، بالإضافة إلى ارتفاعه بنسبة 14.15% في جلسة الأربعاء، وارتفع اليوم، وحتى الآن بنسبة 14.3٪.

وربح السهم ما يقرب من 57 فلس منذ الإعلان عن خطة التطوير وحتى الآن، حيث ارتفع من مستوى 1.02 درهم في بداية جلسة الإثنين، إلى 1.59 درهم، حتى التداولات المبكرة صباح اليوم الخميس، رابحاً ما يقرب من 0.57 درهم خلال هذه الجلسات الثلاث فقط .

إلى ذلك واصل سوق دبي المالي ارتفاعه لليوم الخامس على التوالي وبنسبة 0.5٪ عند مستوى 3126 نقطة.

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